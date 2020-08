Godzina W - Cześć i chwała Bohaterom!

Jak co roku 1 sierpnia o godzinie 17:00 Warszawa zatrzymała się. W ten sposób oddaliśmy hołd Powstańcom Warszawskim, którzy w 1944 roku walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Od wielu, wielu lat kibice Legii biorą czynny udział w obchodach rocznicowych, a na stadionie kilkukrotnie prezentowane były oprawy z powstańczym motywem. Poniżej przypominamy trzy najsłynniejsze, przy których nawet po latach ciarki przechodzą po plecach.

