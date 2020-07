Koszykówka

Terminarz Energa Basket Ligi 2020/21

Wtorek, 28 lipca 2020 r. 15:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Polska Liga Koszykówki ogłosiła terminarz ligowy na sezon 2020/21. Rozgrywki rozpoczną się 27 sierpnia 2020 r., a mistrza Polski poznamy najpóźniej 12 maja 2021 r.



Koszykarze Legii rozpoczną ligowe zmagania we własnej hali 30 sierpnia - rywalem będzie HydroTruck Radom, a fazę zasadniczą zakończą także u siebie - 21 marca z Kingiem Szczecin.



Rozgrywki prowadzone będą w standardowym w systemie każdy z każdym, weźmie w nich udział 16 drużyn. Z ligi spada jedna drużyna. Początek fazy play-off zaplanowany jest na 27 marca 2021 r.



Terminy meczów Legii w fazie zasadniczej



1. kolejka

30.08.2020 (ND) - Legia Warszawa - HydroTruck Radom



2. kolejka

05.09.2020 (SO) - Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza



4. kolejka

17.09.2020 (CZ) - Legia Warszawa - Astoria Bydgoszcz



3. kolejka

23.09.2020 (ŚR) - olski Cukier Toruń - Legia Warszawa



5. kolejka

26.09.2020 (SO) - Stelmet Zielona Góra - Legia Warszawa



6. kolejka

29.09.2020 (WT) - Legia Warszawa - Spójnia Stargard



7. kolejka

03.10.2020 (SO) - Anwil Włocławek - Legia Warszawa



8. kolejka

08.10.2020 (CZ) - Legia Warszawa - Arka Gdynia



9. kolejka

16.10.2020 (PT) - Polpharma Starogard Gdański - Legia Warszawa



10. kolejka

24.10.2020 (SO) - Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski



11. kolejka

31.10.2020 (SO) - Start Lublin - Legia Warszawa



12. kolejka

05.11.2020 (CZ) - Legia Warszawa - Trefl Sopot



13. kolejka

15.11.2020 (ND) - Śląsk Wrocław - Legia Warszawa



14. kolejka

21.11.2020 (SO) - Legia Warszawa - GTK Gliwice



15. kolejka

06.12.2020 (ND) - King Szczecin - Legia Warszawa



16. kolejka

13.12.2020 (ND) - HydroTruck Radom - Legia Warszawa



17. kolejka

19.12.2020 (SO) - MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa



18. kolejka

27.12.2020 (ND) - Legia Warszawa - Polski Cukier Toruń



19. kolejka

30.12.2020 (ŚR) - Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa



20. kolejka

03.01.2021 (ND) - Legia Warszawa - Stelmet Zielona Góra



21. kolejka

07.01.2021 (CZ) - Spójnia Stargard - Legia Warszawa



22. kolejka

17.01.2021 (ND) - Legia Warszawa - Anwil Włocławek



23. kolejka

24.01.2021 (ND) - Arka Gdynia - Legia Warszawa



24. kolejka

29.01.2021 (PT) - Legia Warszawa - Polpharma Starogard Gdański



25. kolejka

06.02.2021 (SO) - Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa



26. kolejka

26.02.2021 (PT) - Legia Warszawa - Start Lublin



27. kolejka

05.03.2021 (PT) - Trefl Sopot - Legia Warszawa



28. kolejka

11.03.2021 (CZ) - Legia Warszawa - Śląsk Wrocław



29. kolejka

17.03.2021 (ŚR) - GTK Gliwice - Legia Warszawa



30. kolejka

21.03.2021 (ND) - Legia Warszawa - King Szczecin



Cały terminarz Energa Basket Ligi 2020/21



Play-off



ĆWIERĆFINAŁY

Rywalizacja w parach do trzech wygranych z udziałem zespołów z miejsc 1-8 po etapie I, według schematu: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5

Pary 1-8 i 4-5

Mecze 1 – 27.03 (sobota)

Mecze 2 – 29.03 (poniedziałek)

Mecze 3 – 03.04 (sobota)

Mecze 4 – 05.04 (poniedziałek)

Mecze 5 – 08.04 (czwartek)

Pary 2-7 i 3-6

Mecze 1 – 28.03 (niedziela)

Mecze 2 – 30.03 (wtorek)

Mecze 3 – 04.04 (niedziela)

Mecze 4 – 06.04 (wtorek)

Mecze 5 – 09.04 (piątek)



Zwycięzcy awansują do półfinałów. Pokonani kończą udział w rywalizacji i są sklasyfikowani w końcowej tabeli w kolejności zajmowanych miejsc po fazie zasadniczej.



PÓŁFINAŁY

Rywalizacja w parach do trzech wygranych z udziałem zwycięzców ćwierćfinałów, według schematu: 1-8/4-5, 2-7/3-6

Para zwycięzcy 1-8 i 4-5

Mecz 1 – 12.04 (poniedziałek)

Mecz 2 – 14.04 (środa)

Mecz 3 – 17.04 (sobota)

Mecz 4 – 19.04 (poniedziałek)

Mecz 5 – 22.04 (czwartek)

Para zwycięzcy 2-7 i 3-6

Mecz 1 – 13.04 (wtorek)

Mecz 2 – 15.04 (czwartek)

Mecz 3 – 18.04 (niedziela)

Mecz 4 – 20.04 (wtorek)

Mecz 5 – 23.04 (piątek)



Zwycięzcy awansują do finału, pokonani grają o trzecie miejsce.



FINAŁ

Rywalizacja zwycięzców półfinałów do czterech wygranych.

Mecz 1 – 26.04 (poniedziałek)

Mecz 2 – 28.04 (środa)

Mecz 3 – 02.05 (niedziela)

Mecz 4 – 04.05 (wtorek)

Mecz 5 – 07.05 (piątek)

Mecz 6 – 09.05 (niedziela)

Mecz 7 – 12.05 (środa)



O TRZECIE MIEJSCE

Rywalizacja pokonanych w półfinałach (mecz i rewanż).