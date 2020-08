Na stadionach: Baraże i start nowego sezonu

Wtorek, 4 sierpnia 2020 r. 20:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu rozegrano barażowe spotkania o awans do ekstraklasy i pierwszej ligi, z kolei niższe klasy rozgrywkowe rozpoczęły już sezon 2020/21. Jak wiadomo do ekstraklasy awansowała Warta Poznań, która swoje mecze rozgrywać będzie w Grodzisku Wielkopolskim. Warciarze z tej okazji odpalili kilka rac. Derbowe spotkanie Resovia - Stal miało miejsce w finale barażu o I ligę - mecz rozegrano z ograniczeniem liczby widzów, a "Sovia" zaprezentowała oprawę i racowisko. To właśnie Resovia w nowym sezonie grać będzie na zapleczu ekstraklasy.



Ten rusza już niedługo, bowiem w najbliższą niedzielę odbędzie się mecz o Superpuchar Polski, a już kilka dni później rozpoczną się spotkania pierwszej rundy Pucharu Polski. W ostatnim tygodniu części ekip udało się pojechać na wyjazdy, pomimo oficjalnych zakazów ze strony PZPN. Prawdopodobnie do odwołania wszystkie mecze w Polsce rozgrywane będą bez udziału kibiców gości, ze względu na pandemię koronawirusa.



Fani wielu ekip zaangażowali się w obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Część z nich stosowne hasła i prezentacje zaprezentowała podczas meczów swoich drużyn. Najciekawszą prezentację, co prawda nie patriotyczną, w ostatnim tygodniu przygotowali kibice Zawiszy na derbowym meczu z Chemikiem.



Wraz z końcem lipca zakończony został, trwający niespełna dwa lata, układ chuligański na linii Stal Sanok - Unia Tarnów.



Baraże o ekstraklasę:



Radomiak Radom - Miedź Legnica (-).

Spotkanie obejrzało 1910 widzów (ograniczenie do 2000 osób), którzy głośno dopingowali zespół przez całe spotkanie. Bez oprawy. Radomiak wywiesił transparent dla swojego zawodnika, który wylądował w szpitalu i w spotkaniu nie mógł wystąpić.



Warta Poznań - Radomiak Radom (-).

Spotkanie w Grodzisku Wlkp. rozegrano z udziałem 912 widzów. Fani Radomiaka spotkanie obejrzeli na telebimie w swoim mieście. Kibice Warty ze skromnym oflagowaniem. Odpalili kilka rac i mieli okazję świętować awans swojego klubu do ekstraklasy.



Warta Poznań - Termalika Nieciecza (-).

Gospodarze wystawili w Grodzisku 20 osobowy młyn.



Baraże o I ligę:



Resovia - Stal Rzeszów (-).

Finałowe spotkanie barażowe o awans na zaplecze ekstraklasy mogło obejrzeć oficjalnie zaledwie 712 osób. Na trybunie krytej zasiadło nieznacznie więcej osób, którzy w drugiej połowie zaprezentowali oprawę - transparent "To nie wiara czyni cuda lecz ludzie, którzy nie stracili wiary" oraz flagi na kijach w połączeniu z pirotechniką. Resovia zwyciężyła po serii rzutów karnych i później świętowała na rzeszowskim rynku. Fetę popsuła policja, która rozdawała mandaty na lewo i prawo, za niezachowywanie odległości, brak maseczek itp. Stal spotkanie oglądała na telebimie w pobliżu swojego stadionu.



Niższe ligi:



Polonia Świdnica - Ruch Chorzów (200).

Fani Ruchu niestety nie dotarli na stadion w Świdnicy, bowiem zostali zatrzymani na rogatkach miasta przez policję. Polonia wystawiła kilkudziesięcioosobowy młyn, wspierana była przez Górnika Wałbrzych. Fani gospodarzy skandowali także hasła pokazujące niezadowolenie z "doklejonej" Stali, do nazwy ich klubu ("Nie ma Stali, jest Polonia").



Siarka Tarnobrzeg - Wisłoka Dębica (105).

Wisłoka na wyjazd pojechała w 105 osób, w tym Górnik Zabrze (10). Przyjezdni utworzyli wspólny młyn z Siarką. Siarka zaprezentowała sektorówkę z symbolem Polski Walczącej i datą 1944, pod którą odpaliła białe i czerwone świece dymne.



Ilanka Rzepin - Stilon Gorzów (94).

Stilon wspierany na tym wyjeździe przez Chrobrego (20).



KS Wiązownica - Hetman Zamość (90).

Wilga Garwolin - Mazovia Mińsk Maz. (70).



Orzeł Wierzbica - Powiślanka Lipsko (57).

Powiślanka wspierana na tym wyjeździe przez Broń (7), KSZO (5) i Zwoleniankę (2).



Kujawianka Izbica Kujawska - Włocłavia Włocławek (50).



Wisła Sandomierz - Chełmianka Chełm (45).

Chełmianka na wyjeździe do Sandomierza wspierana przez Górnika Łęczna (5). Na stadion mogli wejść dzięki uprzejmości fanów Wisły.



Neptun Końskie - Naprzód Jędrzejów (25).

Fani Naprzodu, wspierani przez Koronę (3) nie zostali wpuszczeni na stadion i pod koniec pierwszej połowy, ruszyli w drogę powrotną.



Świt Skolwin - Górnik Konin (22).

Pomorzanin Toruń - Bałtyk Gdynia (4).



Zawisza Bydgoszcz - Chemik Bydgoszcz (-).

Gospodarze zaprezentowali oprawę składającą się z malowanej sektorówki przedstawiającej zakapturzone postacie z emblematami Zawiszy i barwami jej zgód oraz transparenty tworzące hasło "Szacunek dla tych, co opiekę mu dali, by wrócił do domu w blasku swej chwały".



Puchar Polski - szczebel wojewódzki:



Garbarz Zembrzyce - Beskid Andrychów (55).

Beskid wspierany na tym wyjeździe przez Zagłębie Sosnowiec (5). Przyjezdni z dwiema flagami.



Wisłok Wiśniowa - Wisłoka Dębica (55).

Wisłoka wspierana przez Concordię Knurów (4), z dwiema flagami.



Radomiak Radom na meczu z Miedzią Legnica:





Warta Poznań na meczu barażowym z Radomiakiem Radom (w Grodzisku Wlkp.):





Zawisza Bydgoszcz na meczu z Chemikiem Bydgoszcz:







Polonia Świdnica na meczu z Ruchem Chorzów:





Resovia na meczu barażowym ze Stalą Rzeszów:











Stal Rzeszów oglądająca finałowy baraż o I ligę:





GKS Katowice na meczu ze Stalą Rzeszów:





Siarka Tarnobrzeg na meczu z Wisłoką Dębica:





Wisłoka Dębica na wyjazdowym meczu z Siarką Tarnobrzeg:





Beskid Andrychów na wyjazdowym meczu z Garbarzem Zembrzyce:





Góral Żywiec na wyjazdowym meczu z Borami Pietrzykowice:





Warta Poznań na meczu barażowym z Termaliką Nieciecza:





Bielawianka Bielawa na meczu z Lechią Dzierżoniów:





Powiślanka Lipsko na wyjazdowym meczu z Orłem Wierzbica:





Ostrovia Ostrów Wlkp. na meczu z Lubuszaninen Trzcianka:





Nielba Wągrowiec na meczu z Pogonią II Szczecin:





Odra Wodzisław na meczu z Unią Książenice: