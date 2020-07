Patryk Akala nowym siatkarzem Legii

Sekcja siatkówki Legii wzmocniła się kolejnym zawodnikiem przed sezonem 2020/21, w którym legioniści zamierzają powalczyć o awans do I ligi. W barwach naszego klubu występować będzie Patryk Akala, środkowy bloku, który ma już doświadczenie na wyższych poziomach rozgrywkowych. Niespełna 32-letni Akala występował w Lechii Tomaszów Mazowiecki (2019/20), AZS-ie AGH Kraków, Aluronie Zawiercie na poziomie pierwszej ligi oraz w grającej w ekstraklasie Viśle Bydgoszcz. Swoją siatkarską przygodę rozpoczynał w 2004 roku w młodzieżowych drużynach Czarnych Radom. W Legii Patryk Akala grać będzie z numerem 1. Imię i nazwisko: Patryk Akala Data urodzenia: 12.10.1988 (31 lat) Pozycja: środkowy bloku Wzrost: 201 cm Kluby: 2019/20 Lechia Tomaszów Mazowiecki 2017/18 - 2018/19 BKS Visła Bydgoszcz 2016/17 Aluron Virtu CMC Zawiercie 2014/15 - 2015/16 AZS AGH Kraków 2011/12 - 2013/14 Stocznia Szczecin 2008/09 - 2010/11 STS Skarżysko-Kamienna 2007/08 Czarni Radom

