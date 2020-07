Temat przyjścia Boruca aktualny!

Artur Boruc może niebawem ponownie założyć koszulkę Legii. Temat jego powrotu na Łazienkowską stał się bardziej realny, kiedy Bournemouth spadło z Premier League. Kontrakt bramkarza z angielskim zespołem jest ważny tylko do końca lipca. W Warszawie cały czas trwają poszukiwania bramkarza, który gotów byłby od razu wskoczyć do pierwszego składu. Obecnie 40-letni Boruc w przeszłości zagrał dla Legii w 88 meczach.

SEBO(L) - 45 minut temu, *.centertel.pl Wielokrotnie odgrzewany kotlet częściowo nieświeży... odpowiedz

Borubar - 45 minut temu, *.play-internet.pl Piszecie że stary i co z tego wciągnie tą ligę nosem + sprowadzają go nie z myślą o przyszłości a po to żeby młodzi mogli potrenować z kimś kto widział w życiu coś więcej niż ekstraklape, marketingowo strzał w 10 on sam jeden spowoduję że 2-3 tys kibiców przyjdzie na Pana Boruca odpowiedz

word!up - 48 minut temu, *.inetia.pl W przeszłości takie eksperymenty z zawodnikami mającymi wydźwięk marketingowy spalały na panewce. Legii potrzebny jest bramkarz na lata,nie sportowy emeryt. Mioduski znowu dał się omotać ekspertom na gapę? odpowiedz

Mario L - 49 minut temu, *.02.net Artur w zeszłym tygodniu przedłużył kontrakt więc ten co pisze o powrocie ma słabe informacje pozdrawiam z Southampton odpowiedz

Tkm - 52 minuty temu, *.centertel.pl Oby nie! Kasa w błoto. Chyba, ze przyjdzie i pogra rok za darmo odpowiedz

Kowal - 52 minuty temu, *.plus.pl Rozegrał 88 meczów i strzelił 1 bramkę odpowiedz

Kacap z Moskwy - 57 minut temu, *.amazonaws.com Sportowo transfer nie do obrony odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale jest aktualny bo są toczone jakieś rozmowy, czy dlatego że zostaje bez kontraktu i komuś z redakcji się tak wydaje? odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Marketingowo spoko,ale sportowo? Po co? Artur jest już jedna noga na emeryturze,nam jest potrzebny bramkarz,z którym będziemy mogli wiązać przyszłość ???? odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.81.66 Artur!! Boruc!!! odpowiedz

(L) W - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wielki Legionista niby z niego, ale kasa ważniejsza. Tak już by grał u nas od roku albo dwóch. A tak łaskawie przyjdzie jak będzie miał 45 lat... Niech spada odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niespełnione marzenia Leśnodorskiego. odpowiedz

Djeson - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Powrót Największego Kota w historii! odpowiedz

Ehhh - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wywalili Malarza bo za stary a ściągną 40 letniego Boruca. Nie umniejszam zasług, miłości do Legii, doświadczenia itd. Ale nie lepiej rozejrzeć się za doświadczonym bramkarzem przed 30? odpowiedz

Ziomek69 - 1 godzinę temu, *.65.146 Bramkarz wybitny, człowiek z zasadami, ale 40 lat i bez meczu od roku odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Kudłaty rozpier.oliłby system faken jakby Boruca sprowadził. Rozwalilibyśmy tą marną ligę w pył, a o awansie też byśmy myśleli ale do finału Ligi Mistrzów faken! Brawo! odpowiedz

Obcy - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Ochłoń chłopie. odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl Nie uwierze dopoki nie zobacze koparek! :)



A tak na serio to spokojnie podszedl bym do tematu jego powrotu. Legenda legenda, utozsamianie sie z klubem utozsamianiem sie z klubem ale jednak wiek wiekiem... odpowiedz

Królu Arturze wróć! - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wróć! odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.chello.pl 88 meczach i strzelił 1 bramke. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I strzelił 1 bramkę :) odpowiedz

król Artur - 1 godzinę temu, *.30.116 Na tego newsa czekałem. Artur wracaj, czekam ja czeka cała Legia!!! odpowiedz

Malkontent - 1 godzinę temu, *.virginm.net Yhy tak ssmo zalozy koszulke Legii jak Podolski koszulke Gornika, duzo gadania o konczeniu kariery w klubie dziecinstwa, a jak przychodzi do konkretow to kasa sie nie zgadza i wyladuje w Japonii czy innej ludze Kataru.... odpowiedz

( L ) - 1 godzinę temu, *.plus.pl TO BY BYŁO COŚ DAWAJ KRÓLU DO DOMU WRACAJ odpowiedz

Bartekslz - 1 godzinę temu, *.61.22 Za stary i za drogi odpowiedz

mart - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dawaj Artur do drużyny, którą masz w serduchu byłoby pięknie Cię znowu zobaczyć z eLką na piersi ! odpowiedz

Błażej - 1 godzinę temu, *.103.37 Come on Artur!!! Chodź do nas, to będzie świetne zwieńczenie Twojej pięknej kariery! Czekamy!! :) odpowiedz

olo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zapraszamy Artura na Żyletę, do szatni, na treningi.

Niech pozostanie legendą Legii i nie rozmienia tego na drobne. odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.centertel.pl JAK DLA MNIE TO NIE. 40 LAT NA KARKU I ROK BEZ GRY W PIŁKĘ, MOŻE MARKETINGOWO TO BYŁ BY DOBRY RUCH ALE JEŚLI O FORMĘ TO JEST TO WIELKA NIE WIADOMA. odpowiedz

Fan Club - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dawaj Artur! odpowiedz

Lp7 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 40 lat, hmmm....

Ale Król Artur zawsze mile widziany! odpowiedz

Legia Bydgoszcz Fordon - 1 godzinę temu, *.lycamobile.pl Świetna wiadomość. odpowiedz

Woot - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Fajnie, ale to chyba bardziej jako gość do budowania ducha drużyny. Sportowo przyda się ktoś młodszy o lepszy. odpowiedz

joł - 1 godzinę temu, *.com.pl B-O-R-U-B-A-R!!!! hej sialalalala odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szanuje Boruca za to wszystko co zrobił dla Legii jako piłkarz a także za wkład kibicowski. Jednak jestem trochę sceptycznie nastawiony na jego powrót, obawiam się, że mogłaby się powtórzyć sytuacja z Ljuboją, czyli zachowanie w stylu: „ ja to grałem w wielkim świecie, a wy to kim jesteście...?”. odpowiedz

LOTR - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powroty królów się szykują? Kuchy&Artur? odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czekamy! odpowiedz

