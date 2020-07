Rafael Lopes wzmocni linię ataku?

Legia cały czas szuka wzmocnień w ataku. Zdaniem "TVP Sport" do gry w zespole mistrza Polski przymierzany jest Rafael Lopes , który miniony sezon spędził w Cracovii. Portugalczyk w 35 ligowych kolejkach zdobył 11 bramek, zostając najlepszym strzelcem swojej drużyny. Cena za Lopesa miałaby nie być wysoka, ponieważ niska klauzula wykupu została zawarta w podpisanym przez niego aneksie dotyczącym obniżki zarobków na czas pandemii. 29-latek trafił do Cracovii w lipcu 2019 roku, podpisując z nią dwuletni kontrakt. Rafael Lopes w sezonie 19/20 Ekstraklasa: 35/11 + 4 asysty Puchar Polski: 4/0 el. LE: 2/1 Suma: 41 meczów i 12 strzelonych goli

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.