Juranović przyleciał do Warszawy

Środa, 29 lipca 2020 r. 18:44 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Josip Juranović przyleciał w środę do Warszawy, gdzie niebawem przejdzie testy medyczne przed transferem do Legii. Obrońca w poprzednim sezonie grał w Hajduku Split, który zajął piąte miejsce w chorwackiej ekstraklasie. 24-latek jest prawym obrońcą, a pod nieobecność Marko Vesovicia będzie rywalizował o miejsce w składzie z Pawłem Stolarskim.



Zdaniem chorwackich dziennikarzy, Juranović ma kosztować Legie ok. 700 tys. euro.