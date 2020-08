Legioniści kontynuują przygotowania do sezonu. W piątek trenowali dwukrotnie (10:30 i 17:30) ale zajęcia otwarte były tylko przez pierwszy kwadrans, czyli samą rozgrzewkę. W treningu uczestniczyło 22 zawodników. Jedyny sobotni trening został zaplanowany na 10:30, ale on także dostępny dla osób postronnych jest przez kilkanaście minut. Fotoreportaż z piątkowego treningu - 22 zdjęcia Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

