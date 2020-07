Pierwszy trening w LTC

W czwartek legioniści odbyli pierwszy trening na boisku po krótkiej przerwie, którą otrzymali po zakończeniu sezonu 2019/20. Dzień wcześniej 22 zawodników stawiło się w Legia Training Center na testach medycznych. Fotoreportaż z treningu - 48 zdjęć Hagiego Kilku graczy dołączy do drużyny w sobotę (Wszołek, Cierzniak, Astiz, Wieteska, Stolarski, Cholewiak). Trening rozpoczęła odprawa Aleksandara Vukovicia, przeprowadzona na środku boiska. Po krótkiej rozgrzewce zawodnicy rozpoczęli ćwiczenia z piłkami. Pracowali w kilku grupach na różnych stacjach. Trening zakończyły biegi interwałowe pod okiem Łukasza Bortnika - zawodnicy byli podzieleni na grupy wg wydolności. Na boisku obok ćwiczyli zawodnicy rezerw Legii. Po zajęciach zebranych zaskoczył Michał Kucharczyk , który przyjechał odwiedzić byłych kolegów z drużyny. fot. Hagi / Legionisci.com Drugie czwartkowe zajęcia zaplanowane są na godzinę 17. Legioniści aż do meczu o Superpuchar będą trenowali na własnym obiekcie. W przyszłym tygodniu ma odbyć się jeden mecz sparingowy.

Krzysztof - 19 minut temu, *.progresnet.pl Szacunek trochę kurwa do Kuchego 5 mistrzostw Polski barany, bramek ponad 40 w lidze a ile asyst? Powinien grać dalej w Legii jak Boguski i Brożek w Wiśle. odpowiedz

Szybkiego napastnika Legii brakuje - 40 minut temu, *.com.pl Legii brakuje zawodnika napastnika, który byłby dynamiczny , a zarazem i dobry technik . odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zaczynamy Panowie i jedziemy od pierwszego meczu na pełnej koncentracji walce i zwyciestwach.Musimy od początku pokazać wszystkim co to jest LEGIA WARSZAWA!!!A więc kiełbasy do góry i golimy...Pozdrawiam Całą LEGIE.CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM odpowiedz

miet - 1 godzinę temu, *.rr.com obecnisc Kuchego na pewno przyprowadzila jego fanow o szybszy bit serca ....

zanim przeczytalem pateze na facie a tu On. dobra ide poczytac konenty ...

p.s nie do konca jestem pewny czy aby szczescie jego obecnosc przyniesie... odpowiedz

wawerr - 2 godziny temu, *.tpnet.pl podobno Ural wątpił w metrykę Kucharczyka bo wygląda gorzej niż niejeden gość po 50 tce pijący wódkę codziennie od 30 lat... a on nawet nie ma trzydziestki... odpowiedz

wawerr - 2 godziny temu, *.tpnet.pl mam tylko nadzieje ze takie fatalne drewna jak Kucharczyk czy Żyro nie będą wychodzić z tej akademii... odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A jeszcze Nagy Kostorz może Miszta. odpowiedz

Bartek - 3 godziny temu, *.123.240 Ciekawe czy Kucharczyk był badany, przez wiele lat szkodził Legii na boisku oby tym razem nie zaszkodził poza nim. odpowiedz

L57 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Bartek: Plotki, nikt mu szkodzenia nie dowiódł, tak jak Legii korupcji w 1993. odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.chello.pl KK;) odpowiedz

andreas - 3 godziny temu, *.chello.pl Warchoł ma szanse czy odchodzi?. Astiz dzisiaj trenował. Rocha i Juranovic też od jutra ćwiczą. odpowiedz

Mac - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @andreas: Warchoł trenuje z dwójką. odpowiedz

leg - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mac: W naszkach? odpowiedz

thomas - 3 godziny temu, *.orange.pl Kuchy...

Przyjechał od Ruskich. A badania przeszedł na obecność Covid? odpowiedz

BRL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @thomas: ten jaki zrzęda. odpowiedz

Koronaświr - 2 minuty temu, *.chello.pl @thomas: a co to jest Covid? odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.master.pl Była gra w dziada? odpowiedz

Moim zdaniem - 3 godziny temu, *.plus.pl Przywrócić do używalności Remy 'ego - bo to czołg, ale ciągle jest w naprawie. Do tego brać do jedynki z powrotem Misztę z Mielca. Duży potencjał. Lopes jest słabszy od Kante, nie jara mnie ten transfer. Wolałbym Parzyszka. odpowiedz

Bombel - 3 godziny temu, *.chello.pl @Moim zdaniem : Przecież Parzyszek to drewno, technicznie niewiele lepszy niż Kulenović. odpowiedz

Moim zdaniem - 3 godziny temu, *.plus.pl @Bombel : Misztę z Radomiaka oczywiście. odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak jest:

KUCHY KING!!! odpowiedz

bep - 3 godziny temu, *.230.191 Kuchy King! odpowiedz

