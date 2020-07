Luis Rocha podpisał nowy kontakt z Legią Warszawa. który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2021 roku i zawiera opcję przedłużenia o rok. Portugalski lewy obrońca trafił na Łazienkowską zimą 2019 roku. Do tej pory zagrał w 32 spotkaniach (24 Ekstraklasa, 2 Puchar Polski, 6 europejskie puchary).

Obi - 26 minut temu, *.chello.pl Spoko odpowiedz

Darek - 36 minut temu, *.t-ipconnect.de Umowa na rok z opcją przedłużenia na rok to dobra umowa. odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ostatnie mecze pokazały,że mu naprawdę zależy odpowiedz

tommm - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Dobra decyzja! Przed kontuzją Veso, gdzie Rocha nie grywał zbyt często byłem sceptyczny by mu przedłużac umowę, ale w momencie gdy Vesovic szybko nie wróci, Karbownik być może odejdzie to Legii potrzebni są zmiennicy na boki obrony. Juranovic i Mladenovic nie wiadomo jak szybko sie zaaklimatyzuja więc Rocha w dobrej obecnej formie jest dobrą opcją.

Ale oczywiscie wiadomo że musicie każdy ruch źle ocenic. Trochę wiecej myślcie! odpowiedz

gruby - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie narzekajcie, nie jest złym piłkarzem...ostatnie mecze pokazały, że potrafi nieźle grać w piłkę... odpowiedz

Maszkin - 2 godziny temu, *.chello.pl Tragedia... odpowiedz

Gepetto - 2 godziny temu, *.chello.pl Ja pie... Tak po prostu bywa... Może w końcu rezerwy awans wywalczą odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Na plus:) odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy już przyleciał do Warszawy ? czy jeszcze nie ? czy ktoś go już widział ??? odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Władeczek: przyznaj się - maciora już jest grana... odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Władeczek: Podobno już wchodzi na orbitę;) odpowiedz

Szmu(L)ki - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Lepiej Rochę zostawić, który pokazał dobrą grę niż sprowadzać w ciemno kogoś. No i aklimatyzacji nie potrzebuje. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Szmu(L)ki: I tutaj się zgadzam. odpowiedz

Wrath - 3 godziny temu, *.chello.pl Teraz wszystko zależy od niego. Raczej nie będzie pierwszym wyborem ale rezerwowy na poziomie też jest potrzebny. Lepiej on, który już zna specyfikę ligii i klub, niż szukać jakiegoś wynalazku. odpowiedz

Po co nam mladenovic mamy swoich mlodych - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wrath: mysle ze on bardziej lewa pomoc niz lewa obrona powinien gonic w niczym nie ustepuje kuchemu dac mu grac i za 6 mcy pogonic za 1.5 mln odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeśli będzie grał tak jak na koniec sezonu to będzie z niego pożytek. odpowiedz

Remino - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl po co? odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl No i git! Być może Rocha potrzebował dłuższej aklimatyzacji aby móc pokazać swoje możliwości ,bo końcówkę sezonu miał bardzo przyzwoitą i należy mieć nadzieję,że wzmocni jeszcze bardziej rywalizację w zespole w nadchodzącom sezonie.Dobry ruch działaczy. odpowiedz

PabLo - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tak trzymać. Mocno Legia odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @PabLo:

O co chodzi z tym Mocno Legia ? odpowiedz

Dziad - 2 godziny temu, *.net.pl @Alan: a w Kielcach byłeś? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Dziad :

Jak bym był i znal odpowiedź to bym nie pytał. odpowiedz

