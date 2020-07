Pierwsze ligowe mecze w soboty

Czwartek, 30 lipca 2020 r. 22:32 Woytek

Ekstraklasa ustaliła dokładne daty godziny spotkań 1. i 2. kolejki ligowej. Legioniści dwukrotnie zagrają w soboty o godzinie 20:00. Pierwszy mecz odbędzie się 22 sierpnia w Bełchatowie, gdzie rywalem będzie Raków Częstochowa. Spotkanie z z Jagiellonią Białystok zaplanowano na 29 sierpnia przy Łazienkowskiej 3.



Terminarz meczów Legii:

09.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Cracovia (Superpuchar Polski)

13-16.08. GKS Bełchatów - Legia Warszawa (Puchar Polski)

18-19.08. - 1. runda eliminacji Ligi Mistrzów

22.08. (SO) 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

29.08. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.