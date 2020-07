Komentarze (14)

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobry transfer. Powodzenia. odpowiedz

Jarkonet - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Brawo Legia jak na razie to naprawdę dwa transfery wyglądają imponująco. Jak wszyscy zostawią serce na boisku to kto wie co się wydarzy. Powodzenia. odpowiedz

Legia Bydgoszcz Fordon - 1 godzinę temu, *.lycamobile.pl Extra. Chorwaci to dobrzy piłkarze. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A w ataku zostaje młody Włodar King? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.233 Ponoć ma być wzmocnieniem, a nie uzupełnieniem składu. Lepszy od Vesovicia? odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl @vadisodjidjiaofoe: Do końca 2020 roku - na pewno. odpowiedz

Korda - 20 minut temu, *.centertel.pl @vadisodjidjiaofoe: Vesovic też będzie potrzebował czasu na to żeby dojść do optalnej formy. A z tego co się orientuję to Juranovic może grać jako pomocnik odpowiedz

Kasztano - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze tylko Felix, Richard, Boruc ,Tadic i wypożyczyć Kapustke. Odpalic litwina i Martinsa predluzyc z Antoliciem i kaszanka bedzie grana co weekend odpowiedz

Kootzki - 2 godziny temu, *.59.129 Ruch wyglada na przemyslany i wzmacniajacy 1szy sklad. Veso po powrocie daje opcje na prawa obrone i pomoc, wiec jak Juranovic odpali to moze to wygladac niezle. Teraz obronca konkretny poprosze. No i napadzior, ktory umie nogami grac, a nie tylko bania.



Aha, zapomnialbym: Wladeczek - odpalaj maciore. odpowiedz

Gość Niedzielny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeszcze jeden obrońca bramkarz pomocnik/napadzior w stylu Ljuboii i Bedzie Git☝️ odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Gitarsko!!! To teraz jazda z ku.wami! Awans do LE i dublet w kolejnym sezonie to obowiązek faken. odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Nie Liga Europy a Liga Mistrzów naszym celem! Do boju Legia! odpowiedz

Szmu(L)ki - 3 godziny temu, *.chello.pl Epidemia pomoże Legii ściągnąć dobrych grajków za ok pieniądze.

Obstawiam, że za 18 miesięcy opchniemy go za 3-4 mln ojro do jakiegoś średniaka z Serie A.



Brawo klub za szybkie załatanie dziury po biednym Veso. Oby wrócił jak najszybciej, to sobie pogra w końcu jako ofensywny skrzydłowy, gdzie jest jeszcze bardziej efektywny. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.plus.pl Powodzenia odpowiedz

