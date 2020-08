Obniżka cen!

Karnety na sezon 2020/21

Sobota, 1 sierpnia 2020 r. 08:54 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Legii Warszawa w sezonie 2020/2021. Podobnie jak w ubiegłym sezonie karnet obejmuje wszystkie mecze Ekstraklasy oraz ewentualne mecze domowe o Puchar Polski do półfinału włącznie. Przez pierwszy tydzień prowadzona jest sprzedaż dla aktualnych posiadaczy karnetów. Sprzedaż otwarta ruszy w piątek 7 sierpnia.



W polityce karnetowej nastąpiły gruntowne zmiany na plus. Ubiegłoroczna karnetowa rewolucja forsowana przez Szymona Milczanowskiego, który później trafił do zarządu klubu, by już jesienią zakończyć w nim pracę, okazała się niewypałem. Ubiegłoroczny wynik sprzedaży był najgorszy w ostatnich latach (ok. 5,3 tys. karnetów). Przypomnijmy, że wówczas wprowadzony został nowy podział sektorów na trybunie Deyny, sektor rodzinny przesunięty na trybunę Deyny, zlikwidowano opcję udostępniania karnetów i wprowadzono brak możliwości ich zwrotu. Szczegóły opisywaliśmy tutaj



Taniej!



Klub wycofał się z części tych zmian, ale przede wszystkim w oczy rzuca się zdecydowanie niższa cena karnetów dla tych, którzy posiadali go w niedawno zakończonych rozgrywkach. W sezonie 2019/20 abonament obejmował minimum 19 spotkań ligowych, a średnia cena biletu w karnecie na Żyletę wynosiła 29 zł (cena karnetu 560 zł). W nadchodzących rozgrywkach, w związku z rezygnacją z fazy finałowej, przy Łazienkowskiej rozegranych zostanie 15 meczów, a średnia cena biletu na tę samą trybunę wynosi zaledwie 19 zł (cena karnetu 299 zł)! Dla kibiców zasiadających karnety na trybunie Deyny zniżka ta wynosi ok. 5-6 zł na każdy mecz.



Za takie działania należą się klubowi wyłącznie brawa - mamy nadzieję, że szybko przełoży się to na poprawę frekwencji przy Łazienkowskiej 3, choć jak wiadomo cały czas funkcjonujemy w prawnym rygorze sanitarnym i licznych obostrzeniach.



KUP KARNET NA SEZON 2020/21



Karnet a covid-19



Karnet gwarantuje pierwszeństwo uczestnictwa w meczu, w przypadku obostrzeń związanych z maksymalnym wypełnieniem całkowitej pojemności stadionu. Bardzo istotną informacją jest to, że jeżeli stadion zostanie zamknięty ze względów sanitarnych, to wszystkie mecze, które odbędą się bez udziału publiczności, przejdą na kolejny abonament w nowym sezonie . Nabywcy karnetu nie przysługuje prawo do jego zwrotu za niewykorzystany karnet z przyczyn leżących po stronie nabywcy. Natomiast każdy będzie mógł zwrócić karnet jeżeli nie wyrazi zgody na nowe miejsce przypisane przez Klub w związku z wprowadzeniem surowszych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.



Sektor rodzinny znów na trybunie Brychczego

Klub wraca do pierwotnej lokalizacji sektora rodzinnego, by wykorzystać wszystkie sektory trybuny południowej dla rodzin z dziećmi. Ułatwi to wszystkim zainteresowanym dostęp do atrakcji dla dzieci, znajdujących się na trybunie południowej. Tym samym część trybuny wschodniej, która w sezonie 2019/2020 była testowo przydzielona do sektora rodzinnego, będzie miała ponownie charakter zwykły.



Frekwencja ma znaczenie, powrót udostępniania!



Standardowo karnetowicze będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na ewentualne mecze w europejskich pucharach, ale to nie wszystko, bo nowością jest pakiet dodatkowych benefitów. Prezentujemy je poniżej.



1. Zniżka rodzinna - 25%

Każdy karnety ulgowy powiększa rabat wszystkich karnetów ulgowych o 5%, maksymalnie aż do 25%

1 karnet ulgowy = 5% zniżki

2 karnety ulgowe = 10% zniżki

...

5 karnetów = 25% zniżki.



2. Zniżka grupowa – taniej aż o 40%

To bardzo opcja szczególnie dla osób, które chodzą na mecze z grupą znajomych.

Za każdego znajomego, który nie miał w zeszłym roku karnetu, a zdecyduje się go kupić razem z Tobą na nowy sezon, dostaniesz 5% zniżki. Twój znajomy również będzie mógł się cieszyć 5% rabatem. Jeśli namówisz pięciu znajomych – Twoja zniżka wyniesie 40%, a zniżka znajomych do 10%. Jeśli uda Ci się przekonać dziesięciu to karnet dostaniesz za darmo!



3. Nagrody za frekwencję

Wszyscy posiadacze karnetów, którzy zobaczą na żywo 15 meczów domowych w Ekstraklasie w nadchodzącym sezonie dostaną 20% zniżki na zakup kolejnego karnetu. Jeśli opuścisz jeden mecz z piętnastu – dostaniesz 10% rabatu na kolejny abonament.



4. Udostępnianie karnetów bez limitów

Kibice bardzo narzekali na zlikwidowanie opcji udostępniania karnetu w poprzednim sezonie. Teraz taka możliwość powraca - jeżeli nie możesz przyjść na dany mecz, swoje miejsce będziesz mógł udostępnić do 48h przed spotkaniem. Co więcej.. nie ma limitu takiego udostępniania!



5. Pięć biletów dla znajomych

Każdy karneciarz otrzymuje 5 wejściówek na mecze Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 dla osób, które nie były na żadnym meczu w ostatnich trzech sezonach.



6. Dodatkowe benefity od klubu i sponsorów:

- voucher o wartości 70zł na zakup koszulki meczowej w Legia FanStore lub na sklep.legia.com.

- 2x voucher od Królewskie na piwo na stadionie dla każdego kibica, który w dniu zakupu karnetu ukończył 18 lat.

- voucher -30% na zakupy na stronie adidas.com.

- specjalne oferty najmu długoterminowego oraz -15% na autoryzowany serwis wszystkich osobowych i dostawczych aut marki Toyota (przez okres trwania karnetu) w Toyota Professional Bemowo od Partnera TM Flota.

Vouchery zostaną przesłane drogą mailową przed rozpoczęciem sezonu.



Karnet na raty 0%

Istnieje możliwość zakupu karnetu w systemie Raty 0% od PayU. Wystarczy wybrać miejsce na stadionie, wypełnić dane i podczas płatności wybrać opcję rat 0% od PayU.



Rekompensata za mecz z Arką Gdynia

Każdemu posiadaczowi karnetu na sezon 2019/2020 przysługuje rekompensata za mecz z Arką Gdynia, który odbył się bez udziału publiczności. Jeśli chcesz z niej skorzystać, wystarczy, że przy zakupie w polu "Podaj kod rabatowy" wpiszesz „rekompensata”, a wartość Twojego nowego karnetu zostanie odpowiednio pomniejszona. Jeśli chcesz wesprzeć klub i zrezygnować z rekompensaty pozostaw to pole puste.



KUP KARNET NA SEZON 2020/21