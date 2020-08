Rafael Lopes zostanie piłkarzem Legii

Komentarze (29)

Mamut - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Fajna i kreatywna grafika klubowa z tym przejściem dla pieszych odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl mam nieodparte wrażenie,że kto by do Legii nie trafił to zawsze jest wszystkim żle. Facet w pierwszym sezonie w Ekstraklasie strzelił 11 bramek i dla większości to źle bo powinien pewnie strzelić ich 20.Lopes jeszcze nie rozegrał pół minuty w Legii a już się go osądza,że słaby,że nie przydatny itp. Zluzujcie ludzie.Może się okazać,że Lopes w Legii to będzie mega napadzior i dla "Wojskowych" strzeli nie 11 a 25 bramek. odpowiedz

WETERAN - 44 minuty temu, *.chello.pl @Sebo(L): Bo to jest forum narzekaczy. Nawet gdyby przyszedł tu Messi to by wyszło, że za niski.

Lopes to sprawny napastnik. Przy naszych skrzydłowych (Luquinhas, Wszołek, Karbownik, Novikovas, Vesović...) może mieć wiele okazji do strzelania. Oby się szybko zaaklimatyzował. odpowiedz

Konija Walic - serbski napastnik - 1 godzinę temu, *.orange.pl Warto tez dodac ze wszystkie gole mial z gry Lopes - zadnego karnego. odpowiedz

Kibic Legii - 1 godzinę temu, *.com.pl No to Legia się doczekała mega napastnika na walkę w Europie , oby do Legii trafił jeszcze dużo lepszy napastnik . odpowiedz

sraczko zdupic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kibic Legii: juz zaden nie trafi bo Legia juz ma 5ciu napastnikow. odpowiedz

Po(L)noc - 1 godzinę temu, *.mm.pl Transfer jak najbardziej na TAK, szczególnie ze względu na kwotę.

Podoba mi się, że potrafimy wyciągać z klubów zawodników, którzy odgrywali w nich główne role w poprzednim sezonie, a nawet byli kapitanami, a nie jak to było jeszcze do niedawna, że przychodzili do nas goście, co rok w piłkę nie grali... odpowiedz

Konija Walic - serbski napastnik - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Po(L)noc: a ty co, kibic ksiegowy? :-> ostatnio wszyscy tylko patrza na kwoty wydawane i przychodzace jak by to im z portfela ubywalo :D odpowiedz

Po(L)noc - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Konija Walic - serbski napastnik:

zwykła ocena transferu, jeśli za zawodnika płacimy 10 % jego ceny rynkowej albo nawet mniej, to dla mnie jest to transfer na TAK.

Ale skoro ty masz w dupie wydatki klubu i zwisają ci transfery pokroju Agry za 500 tys Euro, to chyba za bardzo dobro klubu ci nie leży... odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Konija Walic - serbski napastnik:

ZAWSZE trzeba patrzeć na kwotę... zacznij płacić piłkarzom z własnych pieniędzy to pogadamy... odpowiedz

sraczko zdupovic - 34 minuty temu, *.orange.pl @kaktus: No ale nie macie wplywu i nie bedziecie miec wplywu na to ile Legia wydaje... Czasem trzeba wydac wiecej na pilkarza by zobaczyc wieksze efekty - zaryzykowac. Bo nikt nie powie ze wydane 100 baniek Realu za Cristiano Ronaldo (wowczas rekordowe) nie przynioslo skutku i sie nie zwrocilo Realowi. Zydzenie nie zawsze poplaca. Nawet 222 miliony PSG za Neymara sie oplacilo. odpowiedz

Do ciebie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mów za siebie.

Kante jest obecnie najlepszy. odpowiedz

garry - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Do ciebie:

Kante jeszcze lepiej wypada jako cofnięty napastnik. On lubi być cały czas w grze a nie tylko czekać w polu karnym. Lopes grywa też jako lewoskrzydłowy oprócz pozycji 9. odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl Bardzo dobry transfer. Przede wszystkim da pole manewru trenerowi. Kante, Pekhart i Lopes, do tego młodzi jak Rosołek. Wygląda to nieźle (chociaż na LM wciąż za słabo).

W Cracovii 11 goli, u nas spokojnie powinien 20 w lidze strzelić. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.135.90 Czyli Kante albo Sanogo na wylocie... Dla mnie oboje do odstrzalu.

Kante byl curviony jak doznal kontuzji bo wiedzial ze szejki go ogladaja a on doznal sobie kontuzji. Skonczyc pier...lenie ze tak chcial pomoc druzynie... Szlak go trafil bo transfer pewnie upadl i stad byl brak szacunku dla koszulki... A Sanogo? Co tu rozkminiac. Do powaznej pilki jest za delikatny. Moze ma potencjal ale jest tez ze szkla wiec nara. PIER...LIC tego Kante ja go jako pilkarza lubie ale po tym cyrku to jest skoncziny u wiekszosci kibicow. Dawac jeszcze Tadicia i jest ogien!!! odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Autor:

Coś nie tak z orientacją?

1. Obaj, nie oboje...

2. Kante zapier@lał za trzech. Kiedy on jest na boisku to inni mają więcej miejsca i mogą strzelać więcej bramek bo obrona biega za nim.

odpowiedz

WWL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kaktus:



Zgadzam się odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Autor: Jak sie taka sztuke czyta, to trudno zachowac kulture. Ale postaram sie opanowac. Po tym co napisales, mozna wywnioskowac tylko jedno - kibicem Legii na pewno nie jestes... odpowiedz

Pelele - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: dokładnie, masakra co za dzban odpowiedz

Autor - 34 minuty temu, *.135.90 @Pelele: lesny dziadek , kaktus , pelele. Towarzystwo wzajemnej adoracji haha. O 4 rano pisalem komentarzwiec bledy rzecza naturalna. Kante zapierdalal haha. Sluchaj zgadzam sie. Zapierdalal. Tylko co nim kierowalo? Tego nie wiesz. Stracilem do niego zaufanie i tyle. Cenie go jako pilkarza ale za duzo sie wokol jego osoby dzieje. A jak ma byc jechany z trybun to niech odejdzie bo po co to mu. Prujecie sie jak starym k... majty. Bez pozdrowien lamusy odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Najlepszy transfer w tym okienku. odpowiedz

mlk - 2 godziny temu, *.waw.pl napastnik... 11 goli w 35 meczach, ale snajper odpowiedz

sraczko zdupovic - 2 godziny temu, *.orange.pl @mlk: Ale w dosrodkowii, w Legii moze strzelic wiecej bo Legia gra bardziej ofensywnie i stwarza wiecej sytuacji. Na pewno jest to lepszy pilkarz nic Pekhart, ktory ma duze braki jezeli chodzi o nogi - bo gra glowa wysmienicie, ale co z tego.

odpowiedz

Głodny piłki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @mlk: zawsze się taki trafi co będzie marudził

odpowiedz

pszem - 2 godziny temu, *.chello.pl @mlk: pamietaj ze gral w cieniutkiej srakowi , i wielkiego pola do podisu tam nie miał , w Legii bedzie miał wiecej okazji , jak bedzie skuteczny to i z 20 w sezonie moze przywalic odpowiedz

BRL - 2 godziny temu, *.chello.pl @sraczko zdupovic: w sumie to bardzo sensowna byłaby wymiana na Pekharta, my byśmy się go pozbyli, a do dośrodkowań on się nadaje :) odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.255.243 @mlk: A Ty kim jesteś, że się wypowiadasz w tej kwestii?? przychodził by snajper z 25 golami i z 10 asystami i wraz by było źle. obudźcie się, będzie to bardzo dobry transfer i da nam dużo radości. odpowiedz

sraczko zdupovic - 2 godziny temu, *.orange.pl @BRL: Celne spostrzezenie, no ale nie chcemy wzmacniac dosrodkovii. Niech spadnie z ligi ze ten kupiony awans w 2004 i brak kary w 2020. Bo kara -5 pkt i milion zl to nagroda nie kara. odpowiedz

go ( L ) den - 2 godziny temu, *.orange.pl Pomysłowe :) witamy w Legii i życzę dużo bramek odpowiedz

