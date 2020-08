Boruc wrócił do Legii!

Po 15 latach rozłąki Artur Boruc ponownie zostaje zawodnikiem Legii Warszawa. Doświadczony bramkarz podpisze kontrakt z drużyną mistrza Polski, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2020/21. Boruc będzie jednym z najlepiej zarabiających zawodników w drużynie. O powrocie piłkarza do stolicy luźno spekulowało się od kilku lat i wreszcie strony doszły ze sobą do porozumienia. Boruc to legenda Legii, dla której rozegrał w karierze 88 meczów, strzelając w nich nawet jednego gola. Obecnie 40-letni zawodnik po raz pierwszy trafił do Warszawy z Pogoni Siedlce ponad 20 lat temu. W stolicy piął się po kolejnych szczeblach kariery, a jego dobra dyspozycja zaowocowała transferem do Celticu. Później Boruc grał jeszcze dla Fiorentiny, Southampton oraz Bournemouth. Oprócz bogatej kariery klubowej, bramkarz ma duże doświadczenie reprezentacyjne. Dla kadry zagrał 65 razy - był uczestnikiem mistrzostw świata w 2006 roku, a także mistrzostw Europy w 2008 i 2016 roku. Artur, witaj w domu! fot. Legionisci.com \ fot. Mishka / Legionisci.com fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com

hajdukL - 8 minut temu, *.plus.pl Jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego kontraktu. Myślałem, że w trochę inną stronę zmierzamy... Jak ktoś tu słusznie wcześniej wspomniał to chyba jednak Artur bardziej Legii niż Legia Artura potrzebuje. Dziękuję za takie umiłowanie. odpowiedz

bzura7 - 19 minut temu, *.141.156 do matus007: 100%popieram , same czereśniaki , że za stary , że sobie nie poradzi, że za tani to co wam się mamy gimbusy brak słów na te ciągłe narzekania pozdrawiam wszystkich L odpowiedz

Erni - 19 minut temu, *.chello.pl Co za tłuki tu się produkują? W Poznaniu nie mają co robić w sobotę? odpowiedz

matus007 - 27 minut temu, *.play-internet.pl Nie podoba się Wam transfer to wypier. nara tyle w temacie. odpowiedz

Sławek - 32 minuty temu, *.chello.pl Fajnie, ale mam nadzieję, że nie będzie mącił w szatni jeśli Vuko go posadzi na ławce... odpowiedz

matus007 - 36 minut temu, *.play-internet.pl KING POWRÓCIŁ DZIECI, TO JEST KING!!!!!!, A NIE KUCHARCZYK DZIECIAKI.... odpowiedz

Piotr wojtczyk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Po cholerę? Za te pieniądze można było jakiegoś fajnegobgrajka zakontraktować. Jakiś wybitny bramkarz to nie był . Wpuszczał sporo babolu. A , ze się przezvmegafon darł...chyba nie wart tych pieniędzy. Bez sensu. Poszło kolesiostwo. odpowiedz

Chwała BOHATEROM - 1 godzinę temu, *.plus.pl 17:00

Warszawskie Dzieci Pójdziemy w Bój!!! odpowiedz

VictorioEmporio84 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl WROCIL PRAWDZIWY LEGIONISTA odpowiedz

APGAP - 1 godzinę temu, *.multimo.pl Witaj królu !!!! odpowiedz

Dexter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Byłby Krolem i Legenda gdyby na tym poziomie nie przerwalnie przez te wszystkie lata byl zawodnikiem Legii odpowiedz

( L ) - 1 godzinę temu, *.plus.pl witaj w domu odpowiedz

Damianland - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Doświadczenie i osobowość warta wszystkich pieniędzy. odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Artur, witaj w domu! odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Super (L) odpowiedz

piknik - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Z tej okazji kupuję karnet i koszulkę. Niech klub ma i ode mnie cegiełkę :D odpowiedz

emo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Ciekawe ile zarabia Legenda Blaszczykowski? No ,kasa misiu ,kasa za milosc . odpowiedz

emo - 2 godziny temu, *.comcast.net Nie zagral jednego meczu w sezonie ,a wiadomo juz ,ze jest w wysmienitej formie .Grubo.Nie ,zebym Go nie lubil ,ale perspektywiczny ,to On nie jest . odpowiedz

liczyrzepka - 2 godziny temu, *.comcast.net Legie bylo stac placic Eduardo 500 000 euro za rok

to i stac na Boruca. odpowiedz

BoLec - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A po co nam ten dziadek? Czy LEGIA otwiera dom spokojnej starości? odpowiedz

Kowal.irlandia - 1 godzinę temu, *.88.148 @BoLec: te bolec,kolec,stolec czy jak Ci tam ?

Każdy prawdziwy Legionista zlego slowa na Borubara nie powie.

Więc wracaj na pole do pracy , zbierać ziemniaki bo przerwa Ci się skończyła hahaha

odpowiedz

Antypyrować - 2 godziny temu, *.plus.pl Ale pyry tutaj smrodzą pewnie jedli na obiad pyry bryzgane odpowiedz

Dakoog - 2 godziny temu, *.plus.pl Mam pytanie bo pamięć już zawodna. Podczas którego meczu na Ł3 i jednej z wielu demolek wisły Artur Boruc tańczył krakowiaka?

Zdawało mi się że 2005 i 5:1 ale patrzyłem na skrót i nie ma tego a to bardzo charakterystyczny moment meczu? odpowiedz

YaroL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Dakoog: wrzesień 2003. Legia - Wisła 4:1 odpowiedz

Dakoog - 1 godzinę temu, *.plus.pl @YaroL: Dzięki

odpowiedz

FanBoruca - 2 godziny temu, *.chello.pl Artur ma L w sercu. Jestem przekonany że powrót do Polski a w dodatku do ukochanej Legii w takim momencie da mu niesamowitego kopa oraz motywację na piłkarską ,,starość" odrywając go od zawodowej monotonii i że znów przyłoży się do treningów jak w latach młodości notując kilka popisowych interwencji jak dawniej u nas, w kadrze czy Celticu. Bywali charakterni bramkarze w historii futbolu którzy na końcu kariery byli jeszcze lepsi niż przedtem i on ma na to zadatki. Pamiętam swoje początki kibicowania za młodziaka jak oglądałem z kumplem zza płotu trening a Artur poszedł po piłki które poleciały pod płot i zagadał do nas z taką pokorą co było piękne bo widać było że nawet do takich młodziaków jak my wtedy podszedł jak do kogos dla kogo wie ze wykonuje swoją pracę i komu chce dać radość, a nie jak grajek który robi to tylko dla wlasnych korzysci. Takiego podejścia nie ma 90% zadufanych w sobie kopaczy. ARTUR WITAJ W DOMU! odpowiedz

Gambil - 2 godziny temu, *.inetia.pl Artur Boruc!!! odpowiedz

G79 - 2 godziny temu, *.47.23 @Gambil: Malarz to legenda. Ale byl za stary . Dlatego wzięli Młodzieniaszka Boruca . odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.246.87 Wezcie sie ogarnijcie ,dalej jest kotem mimo wieku ,tacy wielcy kibicie a.piszecie brednie ,zenada odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Minus dla Artura ze za tak wysoki kontrakt bedzie grał. Z drugiej strony to tylko rok pewnie a pozniej bedzie szkolić młodzież z jankiem muchą. odpowiedz

Masakra - 2 godziny temu, *.chello.pl Skoro Boruc ma 88 występów w Legii i jest jej legendą to Luis Rocha zagra jeszcze sezon i tez będzie legendą??? Bo ma już chyba 32 występy w Legii .... odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Myślę, że trzeba dać mu szansę, może nadal ma "to coś" co czyniło z niego świetnego bramkarza. Jeśli zaś będzie się opie...lał, to mam nadzieję, że trener Vukovic posadzi go na ławkę. odpowiedz

Kozak - 3 godziny temu, *.centertel.pl King is back! odpowiedz

G79 - 3 godziny temu, *.plus.pl Wpusci parę baboli jak w kadrze w Belfaście lub Bratysławie i juz skonczy się legendowanie. A zacznie się lamentowanie na to ze zarabia po Jędrzejczyku najwięcej. odpowiedz

FazowyKapciuch - 2 godziny temu, *.media.pl @G79: Wisze, ze u Ciebie szklaneczka do polowy pusta. Pani Jadziu prosze dolac koledze. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl To jest duże wzmocnienie Legii ! Brawo !

Artur - Witamy ponownie ! odpowiedz

Bemowo L - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Przyszedł Legię grabić. Emeryt z najwyższym kontaktem. Wstyd! odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Bemowo L: wstyd to za takich kibicow jak Ty. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tmodns.net Witaj w domu Krol Artur! odpowiedz

Legia_1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Artur - welcome back :D

Czekałem niecierpliwie na tego zawodnika :D odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Super deccyzja klubu, dobry ruch marketingowy oraz no własnie ...mam nadzieje ze sportowy rowniez. Byle nie przeimprezował w warszawie tego roku kontraktu. Ale sztab szkoleniowy chyba wie co robi. Przez rok skauci beda mieli czas na znalezienie mlodego perspektywicznego pilkarza odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: "sztab szkoleniowy" haha..dobre :D odpowiedz

Radom L - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zaraz zostanie ogłoszony kolejny bramkarz.

Pudel zastanawia się nad Maćkiem Szczęsnym i Jankiem Tomaszewskim odpowiedz

G79 - 3 godziny temu, *.plus.pl Przyszedł na stare lata zarobić duze pieniądze do Legii. Co to ma być ze jeden z najwyższych kontraktów. Pewnie wyższy ma tylko Jedza. Spójrzmy prawdzie w oczy wraca jako emeryt ale nie z milosci do Legii tylko dla pieniędzy. Legenda co kocha swój klub to Błaszczykowski co wrocil do swojej kochanej skisly i gra tam za darmo . Bardzo lubię Boruca ale nie jest On ani bohaterem ani tym bardziej Legenda Legii . Jakby tak kochał Nasz Klub a nie chodziło głównie o hajs to Wrocilby kilka lat temu odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @G79: o tym samym dokladnie myslalem. Dwa ale jakze rozne kontrasty. odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: jakby grał dla kasy, to by nie wracał do Legii. Dla niego to i tak drobne, a zakładam, że dzięki temu klub sprzeda więcej karnetów. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Tomasz: wiesz, nie moge sie z toba zgodzic. Rozumiem ze läkiedy mowisz o kasie to chodzi ci bardziej o to ze Artur moglby zarobic wiele razy wiecej w PL albo nawet Championship. Chodzi o to ze nikt takiego starego bramkaza tam nie chce, nawet na rezerwe. A tutaj jest podane ze bedzie pobkeraj jeden z najwiekszych kontraktow. Wiec moze dla Artura to poniekad pestki w porownanou do anglii, ale noe zmienia to fantu ze dla klubu pewnie sa to ogromne kokosy. Przyklad kolegi powyrzej, Blaszczykowski, jest jak najbardziej adekwatny. Tam wrocila legenda, nie bilrac nawet chyba zlotowki.

Ja uwielbiam i szanuje Artura, szczegolnie za ten legendarny inchdent w parku Glasgow, ale, jesli juz legenda, to moglby zachowac sie jak legenda i grac ten rok/sezon za paczke fajek.

Tak czy siak super ze Artur wraca. A co bedzie z tego sportowo to juz niedlugo sie okaze.

Pozdro odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: mnostwo literowek, sorry, pisalem na ajfonie... :-) odpowiedz

alesaandro - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @G79: Dla jakich pieniędzy ? Co miał zarobić to już zarobił, 15 lat za granicą, na najwyższym poziomie, Włochy, Anglia. Stawki w Premiership a w ESA ? Wolne żarty. Przecież on tu będzie grał za przysłowiowe waciki. odpowiedz

Tomek 82 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Witaj w domu Królu !!! odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Piszcie co chcecie.... to i tak nie ma znaczenia, bo król wraca do domu... zapuszczony czy nie to i tak jest wielkie święto.... Artur jest dzieckiem Legii, jej fanem i fajnie, że wraca tutaj... zarówno z marketingowego, wizerunkowego jak również kibicowskiego punktu widzenia...

witaj w domu Królu...

odpowiedz

WIDZ - 3 godziny temu, *.chello.pl @Farme(L): Kiedy już otrzesz łzy wzruszenia, przypomnij sobie, że potrzebny nam jest również bramkarz. odpowiedz

Micha - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @WIDZ: Może tobie. Mimo wieku, Boruc i tak jest o klasę lepszy od pozostałych bramkarzy w Ekstraklasie. Artur da Legii czas na wyszkolenie młodego bramkarza. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @WIDZ: kolego to jest bramkarz na teraz i przy którym zarówno Miszta jak i Muzyk będą mogli się bardzo wiele nauczyć, że nie wspomnę o motywowaniu kolegów w szatni czym jest Legia i dlaczego nie kopie się koszulek... odpowiedz

Domi3 - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak dla mnie Świetna wiadomość ! odpowiedz

Krysiko - 3 godziny temu, *.plus.pl ???? odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl 90% podniecających się tutaj transferem Boruca patrzy tylko i wyłącznie przez pryzmat tego zdjęcia zamieszczonego na górze,czyli Boruca w młynie.Ludzie co konkretnego można teraz powiedzieć o formie Boruca?! Nic! W zasadzie póltora roku przesiedziane na ławce spadkowicza z Premier League Bournemouth bez sekundy gry.Mało tego to pamiętajmy,że mieszkając na wyspach Boruc miał bardzo duże problemy z wagą i oby nie trafił do Legii "zapuszczony". Troszkę lodu na te wszystkie rozgrzane głowy.Należy mieć tylko nadzieję,że będzie to wzmocnienie sportowe a nie marketingowe. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Normalnie, odmłodniał człowiek te naście lat:) Witamy ponownie. A pamiętam ten mecz z Celticem za Wdowczyka. Upał był masakryczny. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.chello.pl @Arek: W ogóle wtedy był niezły piknik na Żylecie. odpowiedz

dezet - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak ja się cieszę że w końcu dobrze się dzieje! Okienko super a ta wiadomość to jest hit! odpowiedz

dino - 4 godziny temu, *.vtelecom.pl Wiedziałem że niektórzy będą narzekać jakby kupili Messiego niektórzy pisali by że za drogi nie zna realiów ekstraklasy itp odpowiedz

ciekawski - 4 godziny temu, *.com.pl Tomaszek - Mówi się , że Legia ma ściągnąć jeszcze jednego zawodnika o dużym nazwisku , wiesz może coś więcej ? odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @ciekawski : chyba Kapustka odpowiedz

WETERAN - 4 godziny temu, *.chello.pl Cytuję: "Boruc będzie jednym z najlepiej zarabiających zawodników w drużynie."

Z całym szacunkiem za pomysł marketingowy i wzór dla młodych - czy stać nas na taki kontrakt za 40-latka? No, chyba, że nauczył się latać...

odpowiedz

Zapłacimy - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @WETERAN: napewno nie właściciel odpowiedz

Stare Bródno - 3 godziny temu, *.chello.pl @WETERAN: Ale masz zjeb... kalkulator. Przelicz jeszcze raz.... witam Ķŕóla w stolicy. odpowiedz

Me(L)on - 4 godziny temu, *.tom-net.pl Poryczałem się że szczęścia. odpowiedz

MP.J ( L ) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Witamy !!! W końcu !!! :-). odpowiedz

Obi - 4 godziny temu, *.chello.pl Artur, witaj w domu!!! odpowiedz

Historyk - 4 godziny temu, *.mm.pl Stara ŻYLETA odpowiedz

Simon - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak dla mnie najlepszy transfer Legii ,jestem w Artura wieku A cieszą się jak mój 4 letni syn odpowiedz

Jaro1916 deblin - 4 godziny temu, *.chello.pl Witaj w domu Artur ! Potrzeba nam ludzi z charakterem odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.com.pl Marketingowo jak najbardziej sportowo Artur jest już 40 - latkiem

no ale zobaczymy . Napastnik Lopez oby tylko na uzupełnienie składu a jeszcze dołączył do Legii jakiś mega napastnik i ktoś do rozegrania pokroju OFOE i nie będzie najgorzej odpowiedz

jegor - 4 godziny temu, *.fiberlink.pl @Kibic: Naucz się wstawiać przecinki, a łatwiej będzie zrozumieć Twoje wypowiedzi. odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.centertel.pl Cieszę się Artur Boruc znowu zagra w Legii, cenie go bardzo za charyzmę, za umiejętności. Z tym że może przestańmy pisać o nim jak o legendzie... 88 spotkań i miano legendy, to kim dla Legii był w takim razie Deyna, Brychczy, czy też z teraźniejszości Zieliński, Magiera, Radovic, Kucharczyk, Jędrzejczyk czy chociażby Rzeźniczak??? Bogowie?? Legenda to by był jakby cała karierę spędził w Legii i rozegrał ze 400 spotkań, ale nie 88. To jakby Nikolica czy Svitlice za sporo strzelonych bramek zaliczał do miana legend Legii. Tyle. Witaj Artur w Warszawie, witaj w Legii :) odpowiedz

Peter - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Redi: Zgadzam się w stu procentach. Legendą to był np Jacek Zieliński, który grał w Legii 15 lat, w tym połowę tego okresu jako kapitan. Po zakończeniu kariery także związany z klubem. Boruc to ważna postać w klubie pierwszej połowie lat 2000 ale w żadnym wypadku nie legenda! odpowiedz

Roman z Marek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Redi: za całokształt odpowiedz

Adson 78 - 5 godzin temu, *.plus.pl Artur witaj w domu , tu wszystcy sie kochają ,powodzenia Mistrzu !!! odpowiedz

Jimmy L - 5 godzin temu, *.t-ipconnect.de Marketingowo Super, jest jeden problem Artur ostatnio wogle nie gral i nie wiadomo w jakiej jest formie odpowiedz

Radek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Jimmy L: bez treningu i tak będzie najlepszy! odpowiedz

(L) uki - 5 godzin temu, *.plus.pl 88 meczów - 1 bramka, słaby ten napastnik. Oczywiście żart, witaj Kró(L)u :) odpowiedz

Rafix - 5 godzin temu, *.chello.pl Cieszy napewno to że transfery są szybko realizowane, przed eliminacjami, że trener jaki by nie był, jest od dłuższego czasu z drużyną, a nie pojawia się po sezonie i zaczyna wprowadzać swoje nowe porządki.

Nie będzie też dalekich wyjazdów przygotowawczych czy turnieji w USA.

Można wkońcu być optimistą przed nowym sezonem.



Wzmocnieniem byłoby też utrzymanie do końca roku Karbownika, a może i na caly sezon. Sprzedaż po ME. odpowiedz

Józefowianin - 5 godzin temu, *.chello.pl Najlepszy info od dawna wreście Artur! odpowiedz

Obcy - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Witaj!!! Myślałem,że już nie wrócisz do Legii w roli czynnego zawodnika. Buffon może grać na poziomie w Juve to i ty dasz radę. Powodzenia!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jeszcze jeden...Felix albo...Koreanczyk... odpowiedz

Dexter - 5 godzin temu, *.centertel.pl Całe szczęście że sprowadzamy bramkarza w tym wieku a nie napastnika odpowiedz

Cult⚽️Legia⚽️King⚽️Warsaw - 5 godzin temu, *.02.net Brawo!Artur!Boruc!za decyzje ,teraz tylko pełne trybuny !zawsze bêdziesz Legionstá szalonym!Kocur na bramce ale sie bédzie działo!wszyscy po karnety! odpowiedz

MF - 5 godzin temu, *.plus.pl Ciekawe po co? Szkoda, że nie pięć lat wcześniej? Raptem 88 meczów i legenda? Szczerze? Na pewno więcej dla Legii ugrał Ljuboja, i o nim jakoś nikt nie pisze, że legenda. Wierzę, że będzie to lepszy powrót niż Mięciela, którego powrót okazał się klapą. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @MF: Ty udajesz, czy jestes? Artur to Leginista, tych dwoch pozostalych, to pilkarze, ktorzy grali w Legii. Jak czegos nie rozumiesz, zapytaj... odpowiedz

arn90 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @MF: usuń ten wpis. odpowiedz

Hugol - 5 godzin temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: a ty potrafisz połączyć ze sobą kuleczki? Pandemia w USA, które im się marzyło i zawsze to powtarzali. W mls jakieś turnieje przygotowawcze. Koniec kontaktu w Anglii i pewnie przebudowa zespołu. 40 lat na karku. Propozycja w zeszłym roku, która jakoś nie wypaliła. Artur bardziej potrzebował obecnie Legii niż Legia Artura. Pozdrawiam odpowiedz

MF - 3 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek:

Od strony marketingowej to bardzo dobre posunięcie klubu. Powtarzam od strony marketingowej. Pytanie czy od sportowej też. Skoro tak kocha Legię, to dlaczego nie wrócił wcześniej? Rozumiem, że miał tam większe pieniądze itd.Wszystko OK. Tylko zdecydujmy się na coś. Albo jedno albo drugie. Gdyby miał na stole kontrakt na przyszły sezon w lidze angielskiej, nie byłoby go na Łazienkowskiej. Marketingowo bardzo dobry ruch klubu. Pytanie tylko czy od strony sportowej będzie też OK. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Hugol: Zamiast sie cieszyc, ze wrocil, piszesz o jakichs kuleczkach. Sprawdz, czy masz je jeszcze w kieszeni.A jezeli tak, to zagraj w bilarda, zajmij sie czyms i przestan plakac, jak,,stara baba,,. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @MF: Czesto bywam krytyczny wobec roznych sytuacji w Legii, ale zanim cos napisze, daje szanse. Jezeli mam oceniac Boruca, zanim zagral chocby jeden mecz, to jakies nieporozumienie. Jakie to ma znaczenie, kiedy wrocil, jezeli bedzie dobrze bronil. Muzyk ma bronic? Juz go widzialem. Ten za mlody, tamten za stary, ten za pozno wrocil. Rzygac sie chce na takie biadolenie. odpowiedz

Hugol - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: ja się cieszę, ze wraca ale nie mam żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości ze z jego strony to jest czysty biznes i kalkulacja. W ogole dalsza gra w piłkę, no ale niestety biznesy małżonki potrzebują inwestora odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Hugol: A kto gra za darmo? Ty pracujesz gratis? Co to sa za argumenty? Mial tu przyjsc za miske ryzu, i polowe oddac jeszcze w podatkach? Troche zimnej wody, na goraca glowe...Bo tort bedzie za sleby... odpowiedz

Tom - 5 godzin temu, *.plus.pl Super!! odpowiedz

Gregor - 5 godzin temu, *.kabel-deutschland.de Powrót Króla odpowiedz

Kibolek - 5 godzin temu, *.telefonica.de Narazie wszystkie transfery na plus , jak nigdy . Oby tak dalej . ARTUR WITAJ W DOMU. WSZYSCY PO KARNETY . odpowiedz

Rafix - 5 godzin temu, *.chello.pl Jeszcze Grosickiego ściągnąć :)))) odpowiedz

Jeeee - 5 godzin temu, *.102.33 I na to czekaliśmy (L)!!! odpowiedz

Karol7wawa - 5 godzin temu, *.virginm.net Witaj w domu Królu Arturze!!!

Brawo zarząd! Najlepsza informacja tegorocznego okna transferowego! odpowiedz

Ossama - 5 godzin temu, *.klikom.net Powrót Króla Artura I :-) odpowiedz

WO(L)A - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Yes, yes yes!!! odpowiedz

jasiek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Sztos! odpowiedz

Kris - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wielki powrót ???? coś czuję że w Lidze Mistrzów zamieszamy trochę :) Oby jeszcze tylko Remy i Novikovas wrócił do formy i mamy konkretną ekipę odpowiedz

Adam - 6 godzin temu, *.chello.pl Szkoda, że nie wcześniej, ale ważne, że w końcu! Super wiadomość! odpowiedz

Hugol - 6 godzin temu, *.chello.pl ,,Ruszam zaraz z marką odzieżową, więc i tak planowałam być tutaj częściej. Czas na zmiany nie mógł być zatem lepszy. Zobaczymy więc co przyniosą kolejne dni”

,,Boruc będzie jednym z najlepiej zarabiających zawodników w drużynie.”



witamy legendę XD odpowiedz

Kazek82 - 6 godzin temu, *.amazonaws.com Welcome home Artur

odpowiedz

Hawryl74 - 6 godzin temu, *.virginm.net (L)Artur(L) Witaj w domu. Samych sukcesów, zero kontuzji. Powodzenia. odpowiedz

Pepa 82 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Witaj w domu Artur odpowiedz

Glan WLKP - 6 godzin temu, *.sky.com Takie transfery to lubię. Król Artur swoje lata ma. Ale doświadczenie i charakter też. odpowiedz

Grodzisk Maz - 6 godzin temu, *.centertel.pl Witaj w domu Artur !!!

człowiek z charyzmą odpowiedz

