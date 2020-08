Oficjalnie

Lopes podpisał 2,5-letni kontrakt!

Sobota, 1 sierpnia 2020 r. 11:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia ogłosiła kolejny letni transfer. Dwuipółletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok podpisał w sobotę z warszawską drużyną Rafael Lopes, który ubiegły sezon spędził w Cracovii. Portugalczyk zagrał dla niej 35 ligowych spotkań, w których zdobył 11 bramek. 29-latek trafił do Legii za ok. 100 tys. euro, ponieważ tyle wynosiła jego klauzula odstępnego.



- Rafael Lopes to kolejny ważny transfer z naszej ligi. W swoim poprzednim klubie pełnił istotną rolę, nie tylko czysto sportową, ale i mentalną jako kapitan zespołu. Przychodzi do nas napastnik, który doskonale odnajduje się w ekstraklasie, a zarazem może się pochwalić międzynarodowym doświadczeniem. Ten ruch pozwoli nam wzmocnić kluczową pozycję, która sprawiła nam w końcówce sezonu wiele problemów. Wierzę, że Rafael po zdobyciu Pucharu Polski ma wielki głód kolejnych sukcesów i kolejnych trofeów, a nie ma lepszego miejsca na realizację tych wyzwań, niż Legia Warszawa - powiedział dyrektor sportowy Radosław Kucharski cytowany przez oficjalną stronę klubu.



Rafael Lopes w sezonie 19/20

Ekstraklasa: 35/11 + 4 asysty

Puchar Polski: 4/0

el. LE: 2/1

Suma: 41 meczów i 12 strzelonych goli