Sparing: Legia II 0-0 Świt Nowy Dwór

W ostatnim sparingu przed rozpoczynającym się za tydzień sezonem III ligi Legia II zremisowała 0-0 ze Świtem Nowy Dwór. Choć legionistom nie udało się wygrać, zaprezentowali się znacznie lepiej niż tydzień temu i stworzyli sobie sporo okazji bramkowych. Najbliżej szczęścia był Damian Warchoł, po którego uderzeniu piłka wylądowała na poprzeczce. W spotkaniu po raz kolejny wystąpiło kilku graczy występujących do tej pory w CLJ U18 (Kacper Gościniarek [02], Jegor Macenko [02], Jakub Kwiatkowski [03], Patryk Pierzak [03] i Kajetan Staniszewski [03]) - część z nich już wcześniej trenowała z "dwójką", dla niektórych to z kolei pierwsze doświadczenia w seniorskiej piłce. Rozgrywki III-ligowe podopieczni Tomasza Sokołowskiego zainaugurują wyjazdowym meczem z RKS w Radomsku, w niedzielę 9 sierpnia o 17:00. Sparing: Legia II Warszawa 0-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki Legia II - I połowa: Kacper Tobiasz - Jakub Kwiatkowski, Jegor Macenko, Radosław Pruchnik, Patryk Konik - Piotr Cichocki, Łukasz Łakomy, Kamil Kurowski, Patryk Pierzak, Kacper Skibicki - Łukasz Zjawiński Legia II - II połowa: Gabriel Kobylak – Nikodem Niski (70' Jakub Kwiatkowski), Jegor Macenko, Radosław Pruchnik, Patryk Konik - Kajetan Staniszewski, Jakub Kisiel, Kamil Kurowski, Kacper Gościniarek, Kacper Skibicki, Łukasz Zjawiński (60' Damian Warchoł) Trener: Tomasz Sokołowski II, II trener: Piotr Zasada

