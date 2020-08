Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 1 sierpnia 2020 r. 22:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Do juniorów starszych (którzy w sobotę pokonali 4-2 Śląsk Wrocław) dołączyły z meczami kontrolnymi kolejne, młodsze roczniki. Legia U16 pokonała 3-2 Miedź Legnica U17, z kolei gracze o rok młodsi ulegli starszym kolegom z Legnicy 1-2. Legia U13 rozegrał bardzo ciekawy i zacięty mecz z Varsovią. Juniorzy starsi CWKS zmierzyli się z seniorami Partyzanta Leszno. Odwołany został za to sparing zespołu U17 Akademii z Widzewem.



Legia U18 4-2 (2-0, 3-1) Śląsk Wrocław U18

Gole:

1-0 7 min. Wiktor Kamiński b.a.

2-0 39 min. Michał Kochanowski (as. Jerzy Munik)

3-0 49 min. Wiktor Kamiński (as. Hubert Derlatka)

3-1 74 min. Szymon Michalski (głową, po rzucie rożnym)

4-1 83 min. Wiktor Gaweł (as. Ivan Vidošević)

4-2 116 min. Kuba Wiśniewski



Strzały (celne): Legia 18 (14) - Śląsk 14 (9)



Grano 3x40 minut.



Legia: Maciej Kikolski [04] (81' Sebastian Krejer) – Hubert Derlatka (91' Jerzy Munik), Marcel Myszka (91' Michał Kochanowski), Damian Urban (60' Szymon Bednarz [04]), Kacper Imiołek (25' Jakub Czajkowski, 110' CZ, 114' Dawid Barnowski) – Kacper Skwierczyński (74' Dawid Grzelak), Jerzy Munik (Kpt) (60' Łukasz Rytelewski), Ignacy Dawid (60' Bartosz Ślendak), Michał Kochanowski (60' Ivan Vidošević), Bartosz Wicenciak (20' Dawid Barnowski, 75' Miłosz Pacek) – Wiktor Kamiński [04] (61' Wiktor Gaweł)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U16 3-2 (1-0) Miedź Legnica U17

Gole:

1-0 34 min. Maksymilian Stangret (z karnego po faulu na Benedykcie Piotrowskim)

2-0 43 min. Maciej Bochniak (as. Gracjan Gawroński)

3-0 44 min. Szymon Siodłowski (as. Gracjan Gawroński)

3-1 58 min. Hubert Kwolek

3-2 63 min. Marcel Kwartnik



Strzały (celne) - II połowa: Legia 10 (6) - Miedź 8 (6)



W II połowie Legia nie wykorzystała rzutu karnego.



Legia - I połowa: Aleksander Mickielewicz [06] - Kacper Stankiewicz, Ignacy Morawski, Kacper Krasuski, Igor Szostek - Szymon Siodłowski, Benedykt Piotrowski, Filip Rejczyk [06], Szymon Grączewski, Maciej Bochniak - Maksymilian Stangret

Legia - II połowa: Tomasz Zieliński - Ignacy Morawski (55' Kacper Stankiewicz, 71' Morawski), Hubert Ogórek, Kacper Krasuski (58' Igor Szostek), Lucio Ceci - Gracjan Gawroński, Benedykt Piotrowski (58' Oskar Lachowicz), Filip Rejczyk [06](73' Benedykt Piotrowski), Kacper Rojkowicz, Maciej Bochniak (60' Szymon Grączewski) - Szymon Siodłowski (58' Maks Stangret)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U15 1-2 (1-1) Miedź Legnica U16/U15

Gole:

1-0 9 min. Tomasz Rojkowski (dob. strz. Jakuba Kowalskiego)

1-1 14 min. Bartosz Jabłonka (rzut karny)

1-2 63 min.



Strzały (celne): Legia 24 (11) - Miedź 7 (4)



Legia: Hubert Nowak (Miłosz Kaniasty ng) - Franciszek Saganowski (69' Roman Zhuk Ż), Rafał Boczoń Ż, Fryderyk Misztal, Adam Bąkiewicz (41' Jakub Grzejszczak) - Szymon Salamon (55' Karol Kosiorek), Maciej Saletra (Kpt), Oliwier Olewiński (41' Jakub Chodkowski, 61' Jakub Żewłakow), Igor Rosa (41' Kacper Bogusiewicz), Jakub Kowalski (41' Mateusz Szczepaniak) - Tomasz Rojkowski (41' Mateusz Sitek)

Trener: Dariusz Rolak, II trener>: Maciej Pietraszko



UKS Varsovia U13 - Legia U13



Sparing z Varsovią był ciekawym widowiskiem - gospodarze nie po raz pierwszy okazali się wymagającym przeciwnikiem. Trwający 3x25 minut mecz był bardzo ciekawym i pożytecznym sprawdzianem aktualnej dyspozycji legionistów oraz poligonem do testowania różnych ustawień i wypracowanych zagrywek oraz zachowań boiskowych. Obie drużyny zmierzą się jeszcze raz za 3 tygodnie. Wcześniej, bo w najbliższą środę o 14 podopieczni Rafał Klimkowskiego zmierzą się przy Łazienkowskiej z rówieśnikami z Rakowa Częstochowa.



Legia: Denys Stoliarenko [09] - Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Daniel Foks Daniel Wyrozumski, gr. testowany, Adam Niewiadomski, Bartłomiej Leszczyński, Piotr Bzducha, Szymon Rusin, Norbert Merchel [09], Maksymilian Dołowy.

Trener: Rafał Klimkowski