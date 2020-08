W Bełchatowie 14 sierpnia

Niedziela, 2 sierpnia 2020 r. 14:59 źródło: 90minut.pl

Ustalone zostały terminy meczów I rundy Totolotek Pucharu Polski, które będą transmitowane na sportowych kanałach Polsatu. Spotkanie Legii z GKS-em Bełchatów odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 20:40 w Bełchatowie.



Terminarz meczów Legii:

09.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Cracovia (Superpuchar Polski)

14.08. (PT) 20:40 GKS Bełchatów - Legia Warszawa (Puchar Polski)

18-19.08. - 1. runda eliminacji Ligi Mistrzów

22.08. (SO) 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

29.08. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok



