Porażka i zwycięstwo w grach kontrolnych ze Śląskiem

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. 08:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W piątek i sobotę we Wrocławiu, koszykarze Legii rozegrali dwie kolejne gry kontrolne w ramach przygotowań do sezonu 2020/21. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego w pierwszym spotkaniu przegrali ze Śląskiem we wrocławskiej "Kosynierce" 90-94, a najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobył rozgrywający Justin Bibbins - 21.



W sobotę przewaga Legii była wyraźna w pierwszyh trzech kwartach i ostatecznie nasz zespół zwyciężył 96-76. Aż sześciu zawodników naszej drużyny, zdobyło w tym spotkaniu co najmniej 10 punktów. W obu meczach wystąpił nowy zawodnik Legii, który rozpoczął treningi z Legią w ostatnią środę. Amerykański rzucający, Jamel Morris, który dwa ostatnie sezony spędził w KK Split, zdobył odpowiednio 10 (3/8 z gry) i 11 punktów (5/7 z gry).



W najbliższy piątek i sobotę legioniści zagrają w II memoriale Karola Gutkowskiego w Radomiu. W piątkowym meczu na pewno zmierzą się z HydroTruckiem Radom.



31.07, Wrocław: Śląsk Wrocław 94-90 (20-21, 26-21, 30-17, 18-31) Legia Warszawa

Śląsk: Aleksander Dziewa 22, Strahinja Jovanović 19, Akos Keller 12, Maksymilian Zagórski 11, Michał Gabiński 11, Aleksander Leńczuk 9, Kacper Gordon 8, Paweł Strzępek 2, Szymon Tomczak 0, Miłosz Góreńczyk -, Igor Kozłowski -, Szymon Walski -.

trener: Olivier Vidin, as. Marcin Grygowicz



Legia: Justin Bibbins 21, Dariusz Wyka 13, Jamel Morris 10, Adam Linowski 10, Jakub Karolak 9, Grzegorz Kulka 7, Mariusz Konopatzki 7, Przemysław Kuźkow 6, Grzegorz Kamiński 5, Jakub Sadowski 2.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



01.08, Wrocław: Śląsk Wrocław 76-96 (19-24, 14-30, 20-29, 23-13) Legia Warszawa

Śląsk: Aleksander Dziewa 24, Michał Gabiński 13, Kacper Gordon 10, Strahinja Jovanović 10, Akos Keller 9, Maksymilian Zagórski 5, Paweł Strzępek 3, Aleksander Leńczuk 2, Miłosz Góreńczyk 0, Igor Kozłowski 0, Szymon Tomczak -, Szymon Walski -.

trener: Olivier Vidin, as. Marcin Grygowicz



Legia: Grzegorz Kamiński 14, Przemysław Kuźkow 14, Jakub Karolak 13, Jamel Morris 11, Justin Bibbins 10, Jakub Sadowski 10, Adam Linowski 8, Dariusz Wyka 6, Grzegorz Kulka 6, Mariusz Konopatzki 4.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



Oba mecze bez udziału publiczności.