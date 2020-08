We wtorek o godz. 11:00 na boisku głównym przy ul. Łazienkowskiej 3 zespół Legii rozegra wewnętrzną grę kontrolną. Spotkanie będzie zamknięte dla mediów i kibiców. W poniedziałek drużyna trenowała przed południem w LTC. Zajecia, w których po raz pierwszy wziął udział Artur Boruc, były otwarte dla mediów tylko przez kwadrans.

Mamut - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zapomnijcie o rozgrywkach, w Płocku u jednego grajka wykryli to coś. Szumowski już ma ból dupy. Fuck who odpowiedz

expat - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Mamut: W UK tez byly pozytywne przypadki wsrod pilkarzy a rozgrywki dokonczono. Seba Szymanski tez mial ostatnio koronawirusa, a liga rosyjska w tym czasie grala. odpowiedz

Felek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Są jeszcze bilety na Żylete? odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kiedy bilety na superpuchar? odpowiedz

