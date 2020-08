Mioduski: Chcielibyśmy ściągnąć skrzydłowego

Podczas programu Misja Futbol wywiadu udzielił Dariusz Mioduski . Prezes Legii wypowiedział się między innymi na temat okienka transferowego, a w dużej mierze skupił się na Arturze Borucu . Mioduski powiedział również o dalszych planach na transfery oraz europejskich pucharach. Transfer Boruca - Pomysł na transfer Boruca pojawił się trzy lata temu. Co okienko myśleliśmy, aby Artur do nas wrócił. W ostatnich latach było to mało realne ze względu na to gdzie grał i ile zarabiał, była to dla nas sfera marzeń. Realne rozmowy mogliśmy prowadzić, gdy Bournemouth spadło z Premier League. Wystarczył jeden telefon, kilka dni rozmów i mamy Artura w Legii, z czego się bardzo cieszę. Z Borucem się na żywo nie widziałem, bo jestem na urlopie w Portugalii. Wszystko odbywało się telefonicznie, a transfer przeprowadzał Radek Kucharski . Za parę dni zobaczę Artura na żywo, jednak słyszałem że jest w dobrej formie. Jak na razie to okienko transferowe idzie po naszej myśli. Być może się jeszcze nie skończyło, ale zobaczymy co czas pokaże. - Boruc rozumiał nasze ograniczenia finansowe. Zdawaliśmy sobie sprawę że nie będzie grał za „frytki”, tylko musi zarabiać przyzwoita pensję. My daliśmy z siebie wszystko, a on nie przyszedł tu z myślą zarobienia jak największej ilości pieniędzy tylko, aby godnie zakończyć swoją karierę. W tym momencie Artur podpisał z nami umowę na rok. Nie dyskutowaliśmy co będzie w przyszłości, życie pisze własne scenariusze. Jeżeli będzie w formie oraz wyrazi chęć do gry to jego miejsce jest w Legii w roli piłkarza lub innej. Transfer Rafaela Lopesa - Dowiedzieliśmy się, że możemy Lopesa pozyskać za stosunkowo niewielkie pieniądze. Skorzystaliśmy z okazji, gdyż „Rafa” idealnie wpasowuje się w boiskową koncepcję trenera Vukovicia. Cena za Lopesa oscylowała w granicach 150 tys. euro. Skrzydłowy - Główne pozycje już zabezpieczyliśmy, jednak chcielibyśmy ściągnąć skrzydłowego, który będzie szybki, dynamiczny oraz będzie dysponował dobrym dośrodkowaniem. Mamy na oku kilku zawodników, może uda się kogoś zakontraktować w najbliższych dniach. Szukamy kogoś spoza Ekstraklasy, uważam że w Polsce nie ma wielu piłkarzy których moglibyśmy pozyskać. Europejskie puchary - Wiemy jaki trzeba mieć budżet, aby realnie myśleć o Lidze Mistrzów. Dziś nie jesteśmy na tym poziomie, ale nie oznacza to, że nie będziemy o nią walczyć. Na Ligę Mistrzów patrzymy w kategorii, że może się uda, ale nie jest naszym realnym planem. Celem jest Liga Europy, jednak gra w Champions League wspomogła by nas finansowo. Na pewno damy z siebie wszystko. Z mojego punktu widzenia brak rewanżu w eliminacjach nie sprzyja nam. Niestety teraz nawet w pierwszej rundzie będzie sporo loterii, a zeszły sezon pokazał, że na wyjazdach nie szło nam najlepiej. W trzeciej rundzie brak drugiego meczu może być dla nas zaletą. Przy odrobinie szczęścia będziemy mogli z mocną ekipą zmierzyć się u siebie, gdzie będzie nam się grało łatwiej.

dzl - 3 minuty temu, *.mm.pl Szkoda tylko że zdolna młodzież z Escoli (Gebrowski. Ibe-Torti. Madembo ) idzie w Polske zamiast grać w Legii odpowiedz

Dexter - 12 minut temu, *.centertel.pl Po co skrzydłowy skoro jest Nagy Novikovas Wszołek Luqinhas Cholewiak odpowiedz

Hubert - 22 minuty temu, *.209.127 Ciekawostką pozostaje fakt, że Boruc, przyjmując ofertę Legii, najprawdopodobniej (podkreślam najprawdopodobniej) zgodził się na prawie pięciokrotne obniżenie pensji względem tej otrzymywanej w Bournemouth do końca kontaktu. To też świadczy o tym, jak obie strony musiały być zdeterminowane, aby osiągnąć porozumienie. Więcej poniżej.



https://legia.wordpress.com/2020/08/03/krol-powrocil-a-imie-jego-artur/ odpowiedz

Kostek - 28 minut temu, *.vectranet.pl Za parę dni oficjalnie ogłoszą że Kapustka przechodzi do nas:) odpowiedz

I TO SZYBKO - 44 minuty temu, *.centertel.pl Ten skrzydłowy to powinien być priorytet Panie Mioduski!

przecież z przodu wystarczy wyłączyć z gry lukiego i już po naszej ofensywie...

odpowiedz

Kris - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Oby jeszcze wypalił transfer skrzydłowego i będzie dobrze odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co niektórzy zamiast krytykować obecne okno transferowe powinni wziąć na wstrzymanie. Kogo byście chcieli? Oceńcie trzeźwo realia finansowe obecne w polskiej ekstraklasie. Tu nie ma szejków, oligarchów czy innych gotowych zainwestować w kluby. Obecnie w Legii nie jest tak źle. Pamiętacie czasy ITI, Daewoo. Czy było wtedy lepiej? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Obcy: Pewnie, że nie ma co krytykować. To jest Miś...znaczy zespół na miarę naszych możliwości. Bez awansu do LE i tak skład osobowy zmieni się o połowę. Pozostaje wierzyć i liczyć na cud. odpowiedz

Wa(L)us - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Obcy: stary większość tu komentujących ledwo pamięta ITI a co dopiero innych. A realia piłkarskie maja z football manager. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.centertel.pl W październiku kończę 38 lat,mógłbym zagrać na tym skrzydle odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Marian: chyba w bierki pod woda odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Marian: Kup skrzypce, bilet na samolot wszystko jedno gdzie, siadaj na skrzydle i graj. Tylko pamietaj - nie kupuj powrotnego, nie ma to zadnego sensu - szkoda kasy. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bramkarz napastnik to widział kazdy ze trzeba te pozycje wzmonić.

Dobrze ze william remy juz wyzdrowial. Ale jakby nie daj Boze zlapalznowu kontuzje to zostajemy z dwoma stoperami. Bo wieteska to sie nadaje do .....hmmm Ja bym akurat w tym okienku sciagnal jeszcze konkretnego napastnika i sta odpowiedz

Alex Morgan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Dlaczego piszesz "Boże" z dużej litery, a nazwiska z małej? O tym, że nie używasz znaków przestankowych już nie wspomnę, bo pewnie pisze zamiast ciebie smartfon. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A co z Yaya Banana? ;) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Żmija : Kontuzja. Poślizgnął się na skórce.... odpowiedz

xyz - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Fajni kibice Legii, Jak nie hejter, to głupek. Może tutejszy doktor od siedmiu boleści postawi jakąś diagnozę. To nic , że większość się nie sprawdza. Próbować trzeba :) odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @xyz: skoro pijesz do felietonów Qbasa, to musze cię zmartwic hejterku. Otóż większość niestety się sprawdziła... polecam zapoznać się z bogatą lekturą :)

3 lata bez pucharów, amator na stanowisku trenera, oddanie klubu na pożarcie Chorwatom, ogromne długi...

Dopiero teraz pod kątem sportowym wychodzimy na prostą, ale tutaj też muszę ciebie zmartwić - to też na naszych łamach przewidzieliśmy i pisaliśmy wielokrotnie, by dać szansę Vuko.

Także dokształć się zanim sprobujesz wbić szpilķę, bo nic z tego ci nie wyszło - kolejny raz zresztą. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl W drużynie potrzebny jest zawodnik, który potrafi uderzyć mocno z dystansu w światło brami i wykonywać stałe fragmenty gry. Tak jak kiedyś Leszek Pisz, który potrafił idealnie uderzyć z dalszej odległości a stałe fragmenty gry wykonywane przez niego zawsze pachniały golem. odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sebo(L): Aby uderzyć z dystansu to trzeba przede wszystkim się nie bać, bo piłkarzy do tego to my mamy : Luquinhas, Antolic czy Slisz tylko ewidentnie to oni boją się tak uderzać, oni próbują na podobiznę do Barcelony grać czyli :klepać, klepać, klepać aż wjechać z piłką do bramki. A jeżeli chodzi o stałe fragmenty to tylko 3 piłkarzy :Starzyński, Furman czy Forssel. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Panie prezesie jeszcze stopera potrzeba bo terminarz napięty. odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Co ten kudłaty gad robi z Legii? Liczymy na transfery z prawdziwego zdarzenia a nie łatanie dziur emerytami i waniegami z polskiej ligi, którzy nie sprawdzili się w innych klubach. Nie chcemy odrzutków! Chcemy realnych wzmocnień! odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Felek:

Felek... weź sp... do swojego klubiku, bo kibicem Legii to ty ewidentnie nie jesteś... odpowiedz

Szmu(L)ki - 3 godziny temu, *.chello.pl @Felek: to idź mu zanieś 10 mln ojro na 2 transfery i drugie tyle na płace dla takich grajków.

Gadać kocopoły w poziomu swojej kanapy i z puszką taniego browara w łapie to każdy potrafi. odpowiedz

kukubuku - 3 godziny temu, *.207.178 taaa liczmy na szczęście...

Prezes na miarę możliwości właściciela... ;) odpowiedz

Lowolak - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @kukubuku: przecież nic nie stoi na przeszkodzie byś zakupił klub i stal się jego prezesem na miarę swoich oczekiwań.

Różnica choć bolesna jest taka, że on nie pisze a działa, a tobie pozostaje fifa i pisanie odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @kukubuku: Za awans do tegorocznej LM rzeczywiście trzeba by na kolanach do Jeleniej Góry iść....to znaczy do Jasnej Góry :). Takie są realia drogi Kolego, że pozostaje nam tylko liczyć na cud. Przynajmniej powiedział prawdę, co zdarza mu się raczej nie często. odpowiedz

