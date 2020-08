Kostorz wraca z wypożyczenia

Kacper Kostorz powraca z wypożyczenia do Legii. 20-letni zawodnik spędził rundę wiosenną w Miedzi Legnica. Dla I-ligowego klubu rozegrał 15 spotkań, w których dwunastokrotnie wychodził w podstawowym składzie. Ponadto dwa razy cieszył się po strzelonych bramkach. Przypomnijmy, że Miedź walczyła w barażach o awans do ekstraklasy, ale musiała uznać wyższość Radomiaka. W ostatnim czasie z wypożyczeń powrócili m.in. Mateusz Hołownia (Wisła Kraków), Mikołaj Kwietniewski (Wisła Płock), Dominik Nagy (Panathinaikos Ateny) oraz Tomasz Nawotka (Zagłębie Sosnowiec). Jednocześnie ważą się losy Mateusza Żyro, którego Stal Mielec chciałaby zatrzymać na kolejny sezon.

