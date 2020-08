Zjawiński o krok od Stali Mielec

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. 23:14 Wiśnia, źródło: Stal Mielec

Łukasz Zjawiński z rezerw Legii zostanie wypożyczony na rok do Stali Mielec. Napastnik pojawił się na pierwszym treningu beniaminka ekstraklasy i niebawem przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.



Przez połowę poprzedniego sezonu 19-latek był wypożyczony do Stali Stalowa Wola. Na boiskach drugiej ligi rozegrał 16 meczów, w których strzelił jednego gola.



W styczniu Legia skróciła jego wypożyczenie i Zjawiński wrócił do Warszawy, jednak po odniesionej w styczniowym sparingu kontuzji, do gry wrócił dopiero pod koniec czerwca.