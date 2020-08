Boruc najstarszym zawodnikiem w historii

Komentarze (12)

Marcel - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Boruc jest przekozak pod każdym względem, ale cały czas nie mogę przeboleć tego, że Arek Malarz od nas odszedł. Myślę, że spokojnie mógł jeszcze pograć sezon lub dwa i dopiero wtedy zakończyć karierę. Szkoda. odpowiedz

nie potrzebny brzusio - 28 minut temu, *.com.pl Trochę brzuszek Arturek ma :) - będzie trzeba na treningach trochę go zgubić :) odpowiedz

WAWA Orbitek - 2 godziny temu, *.77.248 Boruc na ławę!

Cierzniak i młodzi dużo lepsi.

A ten z automatu ma miejsce po znajomości w składzie.

Wstyd! odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeden celny strzał na bramkę i gol. Kiepska statystyka. No ale czasami tak bywa... odpowiedz

Buhaha - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @K: nie jeden, dzbanie, tylko dwa. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.virginm.net @K: No i co z tego... Reakcje mial dobra na strzal z 4 metrow. Refleks tez prawidlowo zadzialal. Tracil pilke i nie duzo braklo aby to wyjal.

odpowiedz

M3 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @K: A widziałeś mecz ? Strzał z kilku metrów i Artur prawie to wyjął. odpowiedz

Ziembunio - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @K: jak ktoś strzela Ci z 4 metrów ciężko wybronic A w sumie był bliski odpowiedz

Bródno - 4 godziny temu, *.chello.pl Artur jak wino .. odpowiedz

Brudno - 57 minut temu, *.virginm.net @Bródno : gdy w zyciu ci trudno to wracaj na brudno odpowiedz

Gazeta - 4 godziny temu, *.jmdi.pl No i? odpowiedz

Wyborcza - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Gazeta: i gol odpowiedz

