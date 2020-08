Rusza sprzedaż karnetów na mecze koszykarzy Legii

Środa, 5 sierpnia 2020 r. 13:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja koszykówki Legii rozpoczyna sprzedaż karnetów na sezon 2020/21, który rozpocznie w ostatni weekend sierpnia, meczem przed własną publicznością z HydroTruckiem Radom. Abonament obejmować będzie wszystkie mecze Legii rozgrywane w Energa Basket Lidze (łącznie z ew. meczami play-off) oraz europejskich pucharach (Alpe Adria Cup) - spotkania rozgrywane będą w hali przy ulicy Obrońców Tobruku 40 na Bemowie. Karnet nie obejmuje ew. meczów Pucharu Polski, jeśli turniej finałowy rozegrany zostanie w Warszawie. W przypadku odwołania meczów lub rozgrywania ich bez udziału publiczności, karnet będzie uprawniał do wejścia na kolejne spotkania w liczbie odpowiadającej liczbie odwołanych spotkań lub rozegranych bez udziału publiczności, w sezonie 2021/22.



Posiadacze karnetów na sezon 2019/20 otrzymają 20-procentowy rabat na zakup karnetu na najbliższy sezon (należy wpisać kod pierwokupu znajdujący sie na karnetach lub na potwierdzeniach zakupu karnetu na poprzedni sezon). Na 10 procent zniżki mogą liczyć ci, którzy zapisali się do newslettera Legiakosz.com (kod promocyjny zostanie wysłany mailowo do subskrybentów).



Ceny biletów w sezonie 2020/21 podzielone zostały a dwie kategorie. Do pierwszej, zaliczane będą wszystkie spotkania w europejskich pucharach oraz mecze ze Stelmetem, Startem, Anwilem, Arką, Polskim Cukrem, Stalą Ostrów i Kingiem Szczecin. Pozostałe mecze zaliczane będą do drugiej kategorii cenowej. Ponadto na każde ze spotkań, ceny podzielone będą na cztery kategorie (czerwona, biała, zielona oraz VIP) ze względu na miejsca w hali OSiR Bemowo.



Ceny karnetów na sezon 2020/21:

Kategoria Zielona: ulgowy – 184,00 zł/normalny – 256,00 zł (sektory B,C,D,F,G,H)

Kategoria Biała: ulgowy – 256,00 zł/normalny – 400,00 zł (sektor E)

Kategoria Czerwona: ulgowy – 400,00 zł/normalny – 544,00 zł (sektory E,I)

Karnet VIP: ulgowy – 720,00 zł/normalny – 1140 zł



- 20% rabatu otrzymają wierni kibice, którzy posiadali karnety na miniony sezon (należy wpisać kod pierwokupu znajdujący sie na karnetach lub na potwierdzeniach zakupu karnetu na poprzedni sezon)



- 10% rabatu otrzymają osoby, które zapisały się do naszego newslettera (kod promocyjny zostanie wysłany mailowo do subskrybentów)



Karnet VIP oznacza oglądanie meczu z najlepszych miejsc w hali, miejsce parkingowe, catering oraz upominek w postaci klubowego gadżetu.



Ceny biletów na pojedyncze mecze w sezonie 2020/21:



I kategoria (mecze ze Stelmetem, Startem, Anwilem, Arką, Polskim Cukrem, Stalą, Kingiem i mecze w europejskich pucharach):

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E,I - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: ulgowy – 50, 00 zł/normalny – 79,00 zł



II kategoria (mecze ze Spójnią, Astorią, Treflem, Śląskiem, GTK, HydroTruckiem, MKS-em, Polpharmą):

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 10,00 zł/normalny - 15,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 25,00 zł

Kategoria czerwona: E,I - ulgowy - 25,00 zł/normalny - 35,00 zł

VIP: ulgowy 50,00 zł/normalny 79 zł



Sprzedaż karnetów prowadzona jest TUTAJ.