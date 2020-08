Wyniki legionistów w lipcowych zawodach

Zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii w ostatnich tygodniach uczestniczyli w kilku zawodach ogólnopolskich i regionalnych, osiągając bardzo dobre wyniki. Patrycja Matyjasik na koniu Kalila, podczas zawodów w Sopocie zajęła 1. miejsce w konkursie klasy P na styl oraz w konkursie kl. L, zaś druga była w konkursie klasy P. Krzysztof Mazur podczas zawodów ZR-B w Bobrowym Stawie osiągnął: 2 miejsce na Ricco (w klasie C) oraz 3. miejsce na Walkiria (kl. C). Podczas zawodów ZR-B w Aromerze, Waleria Branicka uzyskała następujące wyniki w poszczególnych konkurencjach: N - 2. miejsce na Domino N1 - 1. miejsce na Domino N - 1. miejsce na Domino N1 - 3. miejsce na Domino N1 - 2. miejsce na Fajna Waleria Branicka wygrała Platynową Rundę na koniu Domino (klasa N). Anna Pawłowska zajęła 3. miejsce w Srebrnej Rundzie na koniu Monte Christo (klasa L).

