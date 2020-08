Legioniści rozegrali wewnętrzny sparing

We wtorek o 11:00 legioniści rozegrali wewnętrzny mecz sparingowy, trwający 45 minut. Lepsza okazała się drużyna Zielonych, która pokonała Białych 2-1. Sparing: Zieloni 2-1 Biali 0-1 - 9' Luquinhas (as. Karbownik) 1-1 - 36' Hołownia (as. Stolarski) 2-1 - 45+2' Pekhart (as. Hołownia) Zieloni: Cierzniak – Stolarski, Lewczuk, Wieteska, Rocha – Antolić (Astiz, Łakomy), Slisz – Cholewiak, Gwilia, Hołownia – Pekhart Biali: Boruc – Karbownik, Jędrzejczyk, Remy, Mladenović – Cielemęcki, Mosór – Wszołek, Rosołek, Luquinhas – Włodarczyk

Kaktus - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pierwszy sparing i już Legia straciła 3 bramki !!!!

Krzychu - 43 minuty temu, *.orange.pl @Kaktus: I to wszystkie samobóje :D

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To już Pekhartowi żebra się zrosły? No i gdzie Kante i Litwin? Bo żadnego w żadnym składzie tu nie podają. odpowiedz

Endriu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Hołownia: Player of the Match ;-) I tak trzymać Chłopaku, oby więcej tych mlodych wypozyczonych zaskakiwalo pozytywnie i to najlepiej podczas meczów o punkty! odpowiedz

Wukashi :) - 3 godziny temu, *.206.150 Już puścił 2 gole. Nowy nabytek. Ogór jakiś! odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wukashi :): to jeszcze junior, trzeba dać mu trochę czasu ;) odpowiedz

Witkacy - 43 minuty temu, *.centertel.pl @Żmija : Mistrz Dowhań go podszkoli ;) odpowiedz

soprano - 3 godziny temu, *.chello.pl ile jeszcze super pucharow oddadza odpowiedz

Gizior - 4 godziny temu, *.alfa-system.net Nie rozumiem sensu wystawiania rezerwowego składu w meczu o PUCHAR na początku sezonu w pierwszym meczu sezonu... Puchar zawsze zostaje w gablocie i w osiągnięciach drużyny... Mistrzem był chyba jozak który wystawił rezerwy rezerw w superpucharze bo legia dzień później grała sparing z dinamem zagrzeb jak się nie mylę... Wtedy powinien być odrazu wyje.. na zbity ryj. odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Gizior: tak samo zrobił Berg gdy następnego dnia był sparing z Hapoelem... SP w Polsce nie ma żadnego prestiżu - raz był rozgrywany, przez kolejnych lat nie, czarne konfitury mecz z amicą załatwiły przy okazji ligowego a była ministra Mucha do dziś rozkminia zasady doboru drużyn do takiego meczu... Dlatego tylko dla kibiców ma to jakiekolwiek znaczenie... odpowiedz

1916 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gizior: może masz rację. Tylko umknęło mi od kiedy "Legia" piszemy z małej. Bo chyba nie w Warszawie. odpowiedz

Jaca67m - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sputnik 44: A Mucha nie wiedziała jak do finału Pucharu Polski "dotarły" Legia i Wisła który miał być rozegrany na stadionie narodowym odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sputnik 44: prestiż jako taki i szlachetny cel miał ten mecz jeszcze,albo przede wszystkim,na przełomie lat 80. i 90.,gdy był to mecz o Superpuchar fundacji Gloria Victis ,która to fundacja pomagała m.in. sportowcom niepełnosprawnym lub poszkodowanym po zakończeniu kariery sportowej. Wtedy tradycją było kupowanie biletów na ten mecz przez obie rywalizujące drużyny: piłkarzy, trenerów, działaczy... odpowiedz

WWL - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A co z Lopezem?

Wakacje? odpowiedz

MARKOA - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @WWL : On i Josip mają kilka dni wolnych na wypełnienie formalności (mieszkanie,papiery itd.) odpowiedz

tommm - 5 godzin temu, *.datapacket.com 11 na superpuchar:

Boruc

Karbownik-Lewczuk-Jędza-Mladenovic

Antolic Slisz

Wszołek Gvilia Luquinhas

Pekhart odpowiedz

M. - 5 godzin temu, *.com.pl @tommm: Wolałbym żeby grał Rosołek zamiast Pekharta.

Ciekawe czy Vuko wystawi najlepszych czy zmienników. odpowiedz

mcg - 4 godziny temu, *.135.170 @tommm: żebyś się nie zdziwił odpowiedz

NN - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @tommm: ja to jeszcze bym dodał Mosora i Holownie. Mają potencjał. A Włodarczyk to chyba nie wypali w Legii za wysokie progi odpowiedz

Vito - 38 minut temu, *.centertel.pl @NN : Włodar King ;) odpowiedz

