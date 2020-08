Bilety na mecz o Superpuchar Polski

Komentarze (8)

Madafaka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy za brak karty kibica doliczane jest 5zł? odpowiedz

Nie podskoczysz do Polaka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Madafaka: za brak karty kibica jest mandat sto złotych odpowiedz

pozytywista - 4 godziny temu, *.tpnet.pl przerwać złą passę SP i rozpocząć nowy sezon od trofeum (L) odpowiedz

Sałat - 5 godzin temu, *.chello.pl już kupiłem chociaż dla karnetowiczów powinien być w pakiecie odpowiedz

gosc - 5 godzin temu, *.233.0 Ostatni superpuchar bilety dla karnetowiczów były po zł 10 teraz dwa razy drożej ......

Ale i tak kupię. odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.chello.pl A co z karneciarzami i seniorami odnosnie tego meczu? odpowiedz

Info - 5 godzin temu, *.plus.pl @Kibic: karnet nie obejmuje meczu więc musisz kupić za 20 zł bilet odpowiedz

dens - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibic: organizatorem meczu jest PZPN a nie Legia. odpowiedz

