Mateusz Żyro odszedł z Legii

Xxc - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Praszelik, zjawinski, zyro... kto kolejny? Jakies zapisy z prawem pierwokupu przy dwoch ostatnich?



Przy odejsciu karbownika, slisz jedynym młodzieżowcem - trochę to niepokojace odpowiedz

Jasio - 19 minut temu, *.2.55 @Xxc: niepokojace? o chyba dobrze ze zaslabi na pierwsza druzynye odchodza. odpowiedz

( L ) - 2 godziny temu, *.plus.pl jaki brat taki brat panowie żyro odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 2 godziny temu, *.co.uk @( L ): niech juz wiecej nie zawracaja nam glowy, Mielce i inne.. to dla nich odpowiednie miejsca! ..juz kiedys pisalem jak starszy z braci odchodzil od nas ze jesli kiedykolwiek bedzie chcial wrocic do Legii, to go wyj.. na zbity pysk a jak wroci na kolanach to go walnac klamka w klawiature! Nadal to podtrzymuje! :o) odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Szkoda. Zobaczymy ile z tej naszej zdolnej młodzieży się przebije. Ciemność widzę, a szkoda, bo dobra obronę można by stworzyć!!! odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Stolarski przy nim to Usain Bolt. Gdyby Wdowiak scigal się wtedy z Żyro to Mateusz nie dobiegl by do polowy gdyby padla bramka. odpowiedz

Siarkowski - 4 godziny temu, *.centertel.pl Najwolniejszy gość w ekstraklasie ... Podanie ma ale to za mało odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Skończył mu się kontrakt? Czy jakieś symboliczne siano wpadło? odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Szczerze. Za słaby na Legie. Przykro mi. Mimo wszysttko powodzenia dalej byku odpowiedz

Dp - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Taaaak a teraz do składu jakiś szrot 30 letni oczywiście nie z polski odpowiedz

Pio - 4 godziny temu, *.chello.pl jeżeli już to "z Polski" odpowiedz

Anamorapud - 4 godziny temu, *.com.pl W sumie szkoda. Będzie solidny stoper. odpowiedz

