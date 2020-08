Agent: Transfer Richarda bliski finalizacji

Czwartek, 6 sierpnia 2020 r. 00:00 Wiśnia, źródło: Super Express

W najbliższych dniach może dojść do finalizacji transferu do Legii Brazylijczyka Richarda - informuje Super Express, powołując się na słowa agenta piłkarza Jorge Machado. Jego zdaniem, obie strony są w daleko posuniętych negocjacjach, a mistrzowie Polski są faworytem do pozyskania pomocnika. 20-latek jest obecnie graczem Internacionalu Porto Alegre, do którego wrócił po wypożyczeniu do Tondeli.



Richard jest wychowankiem Internacionalu, z którego był dwukrotnie wypożyczany. Najpierw trafił do Vila Nova FC, a rok temu po raz pierwszy zawitał do Europy, kiedy przeniósł się do wspomnianej wcześniej portugalskiej Tondeli. W tamtejszej ekstraklasie rozegrał w sezonie 2019/20 28 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego docelową pozycją jest środkowa pomoc, chociaż może również grać na skrzydle.



Temat pozyskania Richarda po raz pierwszy pojawił się 27 lipca, kiedy o możliwym transferze pisały media w Brazylii.