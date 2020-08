Zmarł Stefan Majer

Czwartek, 6 sierpnia 2020 r. 06:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Z wielkim żalem informujemy, że dzisiaj, w wieku 91 lat, zmarł wspaniały przed laty zawodnik i trener koszykarskiej Legii, Stefan Majer. W 2012 roku, pan Stefan został włączony do Galerii Sław Koszykarskiej Legii. O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy niebawem.



Stefan Majer w pierwszym zespole Legii debiutował w wieku 23 latach w sezonie 1951/52. Całą karierę zawodniczą, łącznie 8 sezonów, spędził w Legii. W roli zawodnika zdobył dwa mistrzostwa Polski (1956, 57) i trzy wicemistrzostwa (1953, 55, 58).



W późniejszych latach Majer był także trenerem Legii. Najpierw przejął zespół w sezonie 1967/68 i prowadził przez 4 kolejne sezony, doprowadzając nasz zespół do mistrzostwa Polski (1969), wicemistrzostwa (68), Pucharu Polski (1970) i ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów (sezon 1970/71).



W 1980 roku prowadził reprezentację Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, z którą zdobył siódme miejsce. Później raz jeszcze był trenerem pierwszego zespołu koszykarskiej Legii - w sezonie 1981/82 prowadził drużynę w rozgrywkach ekstraklasy. Przez wiele lat piastował w naszym klubie różne funkcje - początkowo prowadził (z sukcesami, w tym mistrzostwo Polski juniorów) młodzieżowe zespoły Legii. Pod koniec marca 2012 roku, przed meczem w hali na Bemowie, Stefan Majer wraz z Leszkiem Arentem zostali włączeni do Galerii Sław Koszykarskiej Legii.