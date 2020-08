Biblioteka legionisty: Olimpijki

Środa, 12 sierpnia 2020 r. 12:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W lipcu na rynku pojawiła się książka Anny Sulińskiej zatytułowana "Olimpijki". W formie reportażu przedstawione zostały różne zawodniczki, które przed laty reprezentowały nasz kraj na igrzyskach olimpijskich. Książka nie ogranicza się do jednej dyscypliny - poznajemy m.in. historie lekkoatletek, wioślarek, siatkarek, czy łyżwiarek.



W rozdziale poświęconym lekkoatletkom opisane zostały losy Ireny Kirsztenstein, Ewy Kłobukowskiej oraz Stanisławy Walasiewicz. Ta ostatnia w roku 1946 reprezentowała barwy Legii podczas drużynowych mistrzostw Polski. W książce opisano jej losy - tzn. wyjazd z Polski do USA, późniejsze problemy z reprezentowaniem barw narodowych na igrzyskach olimpijskich, sukcesy na arenie międzynarodowej, sportowe zacięcie w dość zaawansowanym wieku, ale również problemy z określeniem płci "Stelli".



Z kolei o kilku siatkarkach Legii dowiadujemy się co nieco z rozdziału poświęconego polskim siatkarkom. W nim pokrótce przedstawiono Krystynę Ostromęcką, Krystynę Jakubowską, czy Marię Golimowską. Tę ostatnią ówczesny trener reprezentacji Polski przedstawia jako tę, którą w pewnym momencie należało "odstrzelić" z drużyny narodowej. "(...) Ale Marysia Golimowska, która miała już paroletnią córkę i której trzeba było podziękować, była żoną pułkownika. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Jak zwolnić żonę pułkownika? Powiedziałem w PZPS-ie wprost, że z niej rezygnuję. Maria Golimowska niby grała z dziewczynami, ale zawsze była obok nich, dystansowała się. Jej postawa była trudna dla innych, ale Golimowska nie zaburzała funkcjonowania zespołu" - czytamy w książce.



Niewiele brakowało, a na igrzyska olimpijskie do Meksyku w 1968 nie poleciałaby Krystyna Ostromęcka, w miejsce której w samolocie postanowiono usadzić dodatkowego działacza. "Do Meksyku chciano wysłać działacza zamiast Krystyny Ostromeckiej, którą do zespołu powołałem dość późno. - Benedykt Krysik nawet po latach jest wzburzony. - Poszedłem rozmawiać z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. 'Nie jedzie Ostromęcka, nie jadę ja' oświadczyłem. 'Trudno, to nie pojedzie trener, a my cię zwolnimy', usłyszałem od Eryka Ippohorskiego-Lenkiewicza, który w tym czasie pełnił funkcję kierownika reprezentacji kobiet. Zwróciłem się więc do zawodniczek: 'Idźcie i rozmawiajcie, bo ja nie mam wpływu, tylko wy możecie coś zrobić. Wy macie się'". Udało się. Ostromęcka, która z Legią zdobyła siedem medali mistrzostw Polski (4 razy srebro i trzy razy brąz), w 1968 roku zdobyła brązowy medal IO. W opisywanej książce przytoczone zostały listy pani Krystyny ze zgrupowań reprezentacji z roku 1971, szykującej się do mistrzostw Europy w tymże roku.



Tytuł: Olimpijki

Autor: Anna Sulińska

Wydawnictwo: Czarne

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 285



