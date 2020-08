Domagoj Antolić piłkarzem sezonu 2019/20!

W Plebiscycie na najlepszego Piłkarza Sezonu 2019/2020 zwyciężył Domagoj Antolić ! Walka o miano najlepszego legionisty sezonu była w tym roku szczególnie zacięta. Zwycięzca otrzymał 3290 głosów, co stanowi 16,3% wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Marko Vesović z dorobkiem 3 059 głosów, a trzecie Michał Karbownik - 2 632 głosy. W sumie przez 2 tygodnie oddaliście ponad 20 tysięcy typów. Klasyfikacja Plebiscytu na najlepszego Piłkarza Sezonu 2019/2020: 1. Domagoj ANTOLIĆ - 3290 2. Marko VESOVIĆ - 3059 3. Michał KARBOWNIK - 2632 4. Artur Jędrzejczyk - 2617 5. Walerian Gwilia - 2070 6. Luquinhas - 1443 7. Paweł Wszołek - 1070 8. Jarosław Niezgoda - 1021 9. Jose Kante - 658 10. Radosław Majecki - 547 11. Sandro Kulenović - 434 12. Igor Lewczuk - 384 13. Carlitos - 195 14. Szymon Włodarczyk - 164 15. Salvador Agra - 137 16. Andre Martins - 64 17. Maciej Rosołek - 47 18. Tomasz Jodłowiec - 43 19. Mateusz Cholewiak - 27 20. Mateusz Wieteska - 22 21. Vamara Sanogo - 20 21. Radosław Cierzniak - 20 23. Cafu - 18 24. Inaki Astiz - 17 25. Tomas Pekhart - 16 26. Bartosz Slisz - 13 26. Wojciech Muzyk - 13 28. Arvydas Novikovas - 11 28. William Remy - 11 30. Kacper Kostorz - 8 30. Luis Rocha - 8 32. Radosław Cielemęcki - 7 32. Paweł Stolarski - 7 34. Dominik Nagy - 6 34. Mateusz Praszelik - 6 Suma głosów: 20 105

Mac - 18 minut temu, *.play-internet.pl Kuchy za wysoko! odpowiedz

SEBO(L) - 33 minuty temu, *.centertel.pl Głosowanie tak samo "poważne",jak ten portal,co kasuje niewygodne dla siebie i "środowiska kibiców" komentarze... I "tradycyjnie" Włodarczyk za nisko... odpowiedz

p. - 42 minuty temu, *.96.7 Antolić zasłużenie. Jędza zdecydowanie za nisko. odpowiedz

grzesiek - 55 minut temu, *.centertel.pl 2 miejsce dla Marco Vesovicia to jedna wielka kpina moim zdaniem, piłkarz chyba sam na siebie głosował.

Dla porównania 7 miejsce Pawła Wszołka ???



Nie róbmy sobie żartów. Veso jedynie pod koniec rundy zaczął grać. Meczów nie oglądałem, ale nie wydaje mi się aby z słabego piłkarza nagle błysnęła gwiazda. odpowiedz

lubicz - 40 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek:

"meczów nie oglądałem".... Wszystko na temat. odpowiedz

singspiel - 25 minut temu, *.atman.pl @grzesiek: może i Marco nie jest super piłkarzem, ale Wszołek po pandemii grał po prostu słabo. Bardzo dobra jesień, cienka wiosna. a jak to w głosowaniach często się zdarza, ludzie pamiętają ostatnie wyczyny gracza odpowiedz

SEBO(L) - 24 minuty temu, *.centertel.pl @lubicz: Wiesz,jak to jest: "Nie znam się, to się wypowiem, dlatego myślę, że wątpię...". odpowiedz

apud - 22 minuty temu, *.com.pl @grzesiek: nie oglądałeś i się wypowiadasz? Co nie zmienia faktu, że częściowo masz rację. Veso i Antola za wysoko. Przecież gdyby Niezgoda nie zaczął strzelać, to na bank nie byłoby mistrza. Najlepszy zawodnik to taki, który miał największy wpływ na zdobycie mistrza, czyli Niezgoda. odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.orange.pl Salvador Agra za nisko odpowiedz

xman - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zgred: Jak Ty dziwnie piszesz słowo "wysoko" odpowiedz

tommm - 1 godzinę temu, *.cdn77.com mam wrażenie jakbyście w ogóle nie wiedzieli jak te głowsowania wyglądają co roku :P Zawsze, co roku wysoko znajdują się zawodnicy którzy w ogole nie grali albo ich forma była słaba. Ludzie głosują na tych zawodników dla fanu i jesli redakcja nie zmieni sposobu głosowania bedzie tak zawsze :P odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jezeli Kante jest dopiero na 9 miejscu to ja nie mam wiecej pytan.

Karbownik grajac zupelnie w kratke zajmuje miejsce na podium... hmm :/

Ale takie sa zasady demokracji :) odpowiedz

Szymon87 - 35 minut temu, *.69.45 @Pawciu: sam oddałem na Kante 30 głosów :) odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zgadzam się z pierwszą dwójką, dalej już są jaja. odpowiedz

hazek - 2 godziny temu, *.241.241 Z całym szacunkiem, ale jak kandydatem na piłkarza roku może być ktoś, kto zagrał 2 mecze na krzyż (np. Włodar jr) ?

Jak robimy plebiscyt dla jaj to ok, ale jak chcemy trochę powagi, to może coś zmienić w zasadach trzeba. odpowiedz

Olaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @hazek: racja. głósowanie na np. Kulenovica to niby szydera .... w rzeczywistości pokazuje słabość piłkarzy (nie ma kogo wybrać...) odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @hazek: Jodlowiec?!?!?!? odpowiedz

[L] - 2 godziny temu, *.elartnet.pl Agra przed Martinsem, czy Rosołkiem. Chore... odpowiedz

Eroki - 2 godziny temu, *.chello.pl Widać ile zakompleksionego buraczaczadła z różnych kartoflisk i innego śmieciolandu.

Widać że bardzo im Legia kością w gardle.

Głosy na Agre , Kulenovica czy Jodlowca.....

odpowiedz

lechu47 - 2 godziny temu, *.orange.pl Szokujące, że Lewczuk ma mniej głosów niż Kulenovic... odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @lechu47: Co roku nasi czytelnicy upatrują sobie takiego zawodnika. Rok temu takim faworytem był Salvador Agra ;) odpowiedz

Seba8102 - 2 godziny temu, *.futuro.pl Jedyny rozsądny wybór. Gratulacje. Jak czytam, że ktoś oddawał głosy na Carlitosów, Włodarczyków itp. to powinien głosować ale w plebiscytach 5-10-15 odpowiedz

:( - 2 godziny temu, *.master.pl Kulenović powinien wygrać odpowiedz

janekw - 2 godziny temu, *.com.pl Ja głosowałem na Gwilię. Myślę, że miał największy wpływ na wyniki zarówno poprzez bramki/asysty/grę jak i mentalnie. odpowiedz

Zduneq - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @janekw: masz dużo racji ale pamiętaj że Antol grał cały sezon(32 mecze na 37 możliwych) bardzo równo.Praktycznie bez słabszych meczów a i jakieś(bez szału) liczby(2gole, 5 asyst) też się pojawiły.Gvilia rozegrał więcej spotkań i ma lepsze liczby ale:

1)gra na innej pozycji

2)miał kilka słabszych spotkań gdzie był niewidoczny lub po prostu słabo grał. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl Przyznać się, kto głosował dla beki na #Kule99? :D odpowiedz

