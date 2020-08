Mecz z Jagiellonią nieszczęśliwie zakończył się dla Bartosza Slisza . W 62. minucie gry pomocnik zderzył się w powietrzu z jednym z przeciwników, co spowodowało u niego rozcięcie głowy. Chwilę potem zawodnik został zmieniony na boisku przez Michała Karbownika . Dokładniejsze badania wykażą czy u Slisza doszło do poważniejszego urazu. fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com

atmosferic - 19 minut temu, *.orange.pl Alez ten gosciu jest slaby - ponad milion euro za napis na koszulce - a wystarczylo rok temu brac Jorge Felixa - gosc ma asysty i gole - Slisz nie ma nic. NA rynku transferowym LEgia to jedna wielka porazka - praktycznie tylko Mladenovic na warunki ekstraklapy to bedzie wzmocnienie - reszta to zart. odpowiedz

Marcin - 49 minut temu, *.mm.pl Napatrzyli się na Jedrzejczyka,który skacze do każdej główki i fauluje,zamiast się rozejrzeć i spokojnie puscic pilke bo przeciwnik jest sam na czterech i nic z tej piłki nie zrobi. odpowiedz

Radom L - 1 godzinę temu, *.com.pl ponad 1 mln ojro wyrzucone w błoto odpowiedz

Hubi 40 - 4 minuty temu, *.plus.pl @Radom L: 1,5 mln euro. Też tak uważam. odpowiedz

loko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ten koles najlepiej jakby do skladu juz nie wracal odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.135.90 @loko: Najlepiej jakby cie odlaczyli internet i zebys juz nigdy nie zostal podlaczony odpowiedz

A - 4 godziny temu, *.plus.pl Nie zesrajcie się lamusy odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @A: a ty co białoruska cioto!? Partner juz ci kakao przetrzepał!? odpowiedz

Grzywka44 - 3 godziny temu, *.chello.pl @A: zamknij pizde białostocki synu goryla i murzyńskiej prostytutki. odpowiedz

poihdc - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Grzywka44:

Przestańcie mu jechać. Trzeba ich zrozumieć. Dla tych z Białegostoku wygrana z Legią jest jak dla nas zwycięstwo LM. Ma teraz swoją chwilę w glorii, to jest dla nich sens istnienia tego klubu. odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.plus.pl @A: Koljny brutalny faul na naszym zawodnikiem, kilka lat temu w Biedastoku, Saga na trafił Tosika nogę okłamał, przerwa na kilk miesięcy Takimi rzeżnikamito się komisja ligi powinna zająć Co mecz Lukiniasa faulują też sędziowie tego nie widzą pozwalają na ostrą grę.Taka jest mętalność łączy kości skoro go odgrywają ośmieszają, to ja go wytnę, może sędzia nie zauważy.Pan Sławek w C+ powinien się temu przyjżec odpowiedz

Maaciekw - 4 godziny temu, *.1.9 jakaś czarna seria, najpierw Lewczuk, teraz Ślisz odpowiedz

Mrok - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie "zderzył się" tylko rębacz z Jagiellonii z impetem uderzył głową w głowę Bartka. Dla mnie to nie była żadna walka o piłkę ale atak na zagrywającego głową Ślisza. To było celowe i rozmyślne działanie. Za to powinna być kartka.

Frankowski za dopuszczanie takiej gry powinien sobie odpocząć na kilka meczów. Momentami kompletnie nie ogarniał tych zawodów. Brutale wejścia i stykówki spowodują, że co mecz tracimy zawodnika. W ten sposób nie dotrwamy do przerwy zimowej. odpowiedz

Kris - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Mrok: Dokładnie odpowiedz

