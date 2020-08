Kacper Kostorz i Cezary Miszta , którzy ostatnie miesiące spędzili na wypożyczeniach, zostali zgłoszeni przez Legię do rozgrywek Ekstraklasy. W rundzie wiosennej Kostorz występował w Miedzi Legnica - rozegrał 15 spotkań i zdobył 2 bramki. Miszta bronił bramki Radomiaka Radom - zagrał 13 meczach I ligi.

