III liga: RKS Radomsko 1-4 Legia II Warszawa

9 sierpnia 2020 r.

W meczu 1. kolejki III ligi grupy 1 Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z RKS-em Radomsko 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Damiana Warchoła. Po zmianie stron gospodarze wyrównali, ale końcówka należała do gości, którzy zdobyli trzy bramki.



0-1 - 45' Damian Warchoł

1-1 - 60' Maksim Kwiencer

1-2 - 70' Damian Warchoł (głową)

1-3 - 75' Ariel Mosór (as. Dawid Barnowski)

1-4 - 90' Łukasz Łakomy (as. Damian Warchoł)



Legia II: Mateusz Kochalski - Oskar Wojtysiak, Ariel Mosór, Radosław Pruchnik, Jakub Kwiatkowski – Kamil Kurowski, Łukasz Łakomy, Damian Warchoł - Piotr Cichocki (85' Kacper Gościniarek), Szymon Włodarczyk (67' Patryk Pierzak), Radosław Cielemęcki (73' Dawid Barnowski)



