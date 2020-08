Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Czwartek, 6 sierpnia 2020 r. 14:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zespoły U12 i U13 pokazały się z niezłej strony w starciu z wymagającym przeciwnikiem, jakim okazali się rówieśnicy z Rakowa Częstochowa. Z kolei legioniści przygotowujący się do rozgrywek CLJ U15 rozegrali mecz z litewską National Football Academy, wygrywając 6-0.



Legia U15 (2006 i mł.) 6-0 (2-0) National Football Academy (LT)

Gole:

1-0 4 min. Kacper Bogusiewicz (as. Mateusz Sitek)

2-0 9 min. Jakub Kowalski (as, Mateusz Szczepaniak)

3-0 41 min. Jakub Kowalski (as. Tomasz Rojkowski)

4-0 50 min. Kacper Bogusiewicz (as. Tomasz Rojkowski)

5-0 53 min. Tomasz Rojkowski (as. Roman Zhuk)

6-0 73 min. Jakub Grzejszczak (karny po faulu na nim samym)



Strzały (celne): Legia 17 (11) - NFA 5 (3)



Legia: Hubert Nowak (61' Miłosz Kaniasty) - Franciszek Saganowski (41' Oliwier Olewiński), Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak (41' Adam Bąkiewicz) - Mateusz Szczepaniak (41' Jakub Żewłakow), Maciej Saletra (Kpt)(51' Jakub Chodkowski), Roman Żuk (58' Mateusz Szczepaniak), Kacper Bogusiewicz, Jakub Kowalski (53' Franciszek Saganowski) - Mateusz Sitek (41' Tomasz Rojkowski)

Rezerwa: Michał Malinowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U13 - Raków Częstochowa U13 (08)



Strzały (celne)[40-60']: Legia 4(3) - Raków 4(2)



Legia: gr. testowany I - Maciej Chojnowski, Bartłomiej Leszczyński, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Daniel Foks, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, gr. testowany II, Norbert Merchel [09], Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski, Artur Jabłoński, Adam Niewiadomski, Szymon Rusin

Trener: Rafał Klimkowski



Legia U12 - Raków Częstochowa U12 (09)



Strzały (celne): Legia 4(3) - Raków 4(2)



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Borys Boryszewski, Olivier Ziembicki, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [00], Iwo Dolega, Mateusz Strzelecki, Piotr Bartnicki, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Kacper Ziółkowski, Ksawey Kopeć, Jakub Piaseczny

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Kwiatkowski