Konferencja przedmeczowa

Vuković: Nie ma mowy o klątwie

Piątek, 7 sierpnia 2020 r. 14:47 Woytek

- Nie ma mowy o żadnej klątwie superpucharu, nie podchodzę do tego tak. Dużo wysiłku wkładamy w to, by wytłumaczyć drużynie, że nie liczy to, co było w poprzednim sezonie. To już historia, która nie ma żadnego znaczenia w kontekście tego, co jest przed nami. Tym bardziej nie liczą się tak odległe mecze jak ostatnie spotkania o superpuchar. Prawda jest taka, że od wielu lat nie zdobyliśmy tego trofeum i to powinno być dla nas dodatkową motywacją - mówi Aleksandar Vuković.



- Cracovia później niż my skończyła sezon. W zasadzie nie mieli przerwy, więc nie mieli co stracić. Nie stawiałbym jednak żadnej z drużyn w pozycji uprzywilejowanej w tym meczu.



Nowi zawodnicy

- Jeśli chodzi o nowych zawodników, to przede wszystkim słowa uznania dla dyrektora sportowego. Dział, który pracował nad transferami, zrobił kawał dobrej roboty. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. To są ludzie, którzy powinni dać jakość i być wzmocnieniem naszej drużyny. Ja jednak jestem zwolennikiem oceniania transferów za jakiś czas. Na tę chwilę najważniejsze jest to, żeby szybko wkomponować ich w sposób grania i funkcjonowania drużyny. Za jakiś czas będzie można powiedzieć o każdym z nich więcej.



Sytuacja kadrowa

- Oprócz tego, że pozyskaliśmy nowych graczy, naszą dużą przewagą jest to, że - oprócz Radka Majeckiego - nie odszedł żaden zawodnik, decydujący o tym, jak wyglądała nasza gra w poprzednim sezonie. W tej chwili nie wszyscy są zdrowi, czekamy by sytuacja była lepsza, choć i tak jest niezła. W niedzielę nie możemy liczyć na Kante i Novikovasa. Chwilę musimy jeszcze poczekać poczekać na Andre Martinsa. Dopiero dziś treningi wznawiają Juranović i Lopes, więc też nie zagrają. Inaczej wygląda sytuacja z Mladenoviciem i Borucem. W niedzielę możemy wystawić naprawdę mocną jedenastkę.



- Jestem w stanie powiedzieć kto zagra w bramce... ale tego nie powiem. Mamy jeszcze trening przedmeczowy i rozruch w dniu meczu. Wolę poczekać aż do meczu.



Przygotowania do sezonu

- Przygotowania są nietypowe. Nie ma wiele czasu, więc po prostu pracujemy nad priorytetami, nad tym co da się szybko poprawić, a jest fundamentalne w kontekście naszej gry. Skupiliśmy się więc na przykład na grze obronnej całego zespołu.



Europejskie puchary

- Czekamy na niedzielne losowanie i jesteśmy ciekawi na kogo trafimy i gdzie będziemy grali pierwszy mecz.