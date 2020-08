Grudziński bliski wypożyczenia do Zagłębia

Z informacji Piotra Koźmińskiego jakie podał na Twitterze wynika, że 20-letni Mateusz Grudziński przejdzie dzisiaj testy medyczne w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec. Piłkarz urodzony w Mińsku Mazowieckim miałby zostać wypożyczony do zespołu Krzysztofa Dębka. W poprzednim sezonie lewy obrońca rozegrał 20 meczów w trzecioligowych rezerwach „Wojskowych”. Grudziński zdobył trzy bramki, a sezon mógł uznać za udany. 20-latek zanotował debiut w pierwszym zespole w ostatniej kolejce z Pogonią Szczecin. Legionista spędził na murawie około dziesięciu minut.

kibic z daleka - 3 minuty temu, *.mm.pl Redakcjo(lub ktoś kto zobaczy ten komentarz) - jadę kilkaset kilometrów(w sobotę rano) do Warszawy na mecz SPP, czy ze względu na obostrzenia jest ograniczenie w sprzedaży biletów(bo widzę, że na niektóre sektory co 2 miejsce jest zajęte), i czy ze względu na te nowe obostrzenia coś się zmieni odnośnie meczu?(czytałem plik z informacjami, ale tam nic o tym nie ma poza tym, że się trzeba dezynfekować, odstępy i maseczki przez cały mecz), może ktoś wie, bo chciałbym kupić w sobotę o południu bilet(a nie wiem czy w takim przypadku go nie zabraknie), Żyleta mnie nie interesuje, bo nie jadę sam :) z góry dziękuję za pomoc! odpowiedz

m4 - 2 godziny temu, *.chello.pl za kare do wirusowa ... not to sie chlopak ucieszyl napewno odpowiedz

