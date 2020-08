Kwietniewski w rezerwach

Piątek, 7 sierpnia 2020 r. 10:45 Wiśnia, źródło: 90minut.pl

Mikołaj Kwietniewski, który w poprzednim sezonie wypożyczony był do Wisły Płock, został zgłoszony przez Legię do rozgrywek 3 ligi, w której występują rezerwy stołecznego klubu.



21-latek nie doczekał się jeszcze debiutu w pierwszej drużynie Legii, do której trafił w styczniu 2018 roku z rezerw Fulham. Do tej pory w Ekstraklasie rozegrał jedynie 12 meczów dla Wisły Płock, w których strzelił jednego gola.



Z wypożyczenia do Panathinaikosu wrócił Dominik Nagy, ale on także nie trenuje z pierwszą drużyną i nie będzie miał szansy powrotu. Pozostają mu treningi z dwójką i szukanie nowego klubu.