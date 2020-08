Pierwszy trening Juranovicia

W piątek legioniści trenowali przed południem, a zajęcia były otwarte dla mediów tylko przez kwadrans. Po raz pierwszy z nową drużyną ćwiczył Josip Juranović . Na boisku zabrakło Arvydasa Novikovasa i Rafaela Lopesa , który dziś ma dotrzeć do Warszawy. Andre Martins i Jose Kante ćwiczyli indywidualnie. Do zespołu dołączył natomiast Kacper Kostorz , który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Miedzi Legnica. Trenerzy bramkarzy mieli do dyspozycji czterech graczy. W zajęciach nie uczestniczył kontuzjowany Wojciech Muzyk , a doświadczenie przy Arturze Borucu i Radosławie Cierzniaku zbierali Cezary Miszta i Mateusz Kochalski . fot. Hagi / Legionisci.com

