Hołownia zgłoszony do rozgrywek

Piątek, 7 sierpnia 2020 r. 16:22 Woytek, źródło: 90minut.pl

Legia Warszawa zgłosiła Mateusza Hołownię do rozgrywek Eksrtaklasy. 22-letni obrońca ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Wiśle Kraków, a wcześniej przez rok reprezentował barwy Śląska Wrocław.



Wiosną zagrał w 9 spotkaniach "Białej Gwiazdy". Hołownia od kilku dni przygotowuje się z pierwszą drużyną Legii do sezonu. Wystąpił w wewnętrznym sparingu i zdobył gola.



Jego kontrakt z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.