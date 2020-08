Serwis weszlo.com poinformował, że Legii pojawił się przypadek zakażenia koronawirusem. Kilka dni temu cała drużyna pomyślnie przeszła testy, ale teraz okazuje się, ze zakażenie pojawiło się później i ma dotyczyć jednego z masażystów. Jeszcze dziś wieczorem wszyscy piłkarze zostali wezwani na ponowne badania. W tym momencie nie wiadomo, czy niedzielne spotkanie o Superpuchar Polski będzie mogło dojść do skutku.

Legia - 34 minuty temu, *.chello.pl W waszym mózgu jest covid kłamcy.



COVID-19= kłamstwo odpowiedz

Klemens - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Legia: uważam dokładnie tak samo odpowiedz

WarMaster - 20 minut temu, *.165.49 @Legia: Może nie kłamstwo bo to coś istnieje ale jest szczepem grypy zdrowi ludzie na to nie umierają odpowiedz

Rafix - 6 minut temu, *.chello.pl @WarMaster: a kto w dzisiejszych czasach ma pewność że jest zdrowy? odpowiedz

NAS - 47 minut temu, *.centertel.pl Radykalny poglad, ale dla mnie powinni to rozpylać w powietrzu żeby każdy zachorował, mam dość manipulacji i ogłupiania ludzkości, a zachowują się jak by to ebola była odpowiedz

(L)UKASZ - 55 minut temu, *.tpnet.pl Jeżeli cała drużyna pomyślnie przeszła testy to teraz skąd ten niby virus ?? odpowiedz

(L)eve(L)64 - 56 minut temu, *.plus.pl Nowy transfer?

A może tak więcej informacji gdzie on do tej pory grał!!!!! odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie ciekawie byloby gdyby rzeczywiscie mial masazysta wirusa a seoja droga gdzie on moglby sie zarazic skoro od tygodnia siedzi w LTC? odpowiedz

Rety - 58 minut temu, *.orange.pl @Legionista: Bo to globalną ściema. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl oby nie bo po pucharach :( odpowiedz

Myś(L)iwiecka - 1 godzinę temu, *.com.pl srovid? buahahahahahahaha ciemnota w to wierzy!!! odpowiedz

Radol - 1 godzinę temu, *.plastcom.pl Specjalnie nie słucham radia ani nie oglądam wiadomości żeby nie słuchać o tym śmiesznym srovidzie ale na legioniści to się nie spodziewałem że o tym usłyszę jakąś wzmiankę! Można skończyć już tą beznadziejną paranoję? odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.plastcom.pl Srowid!!! czy do ku... y nędzy ktos w ogóle w to jeszcze wierzy??? odpowiedz

Alpaga - 1 godzinę temu, *.mm.pl Covid nie dla Legii odpowiedz

Covid - 1 godzinę temu, *.chello.pl Znalezione w internetach:

Poniżej z ostatniego tygodnia: data, liczba zgonów na COVID, średni wiek osób zmarłych:

07.08 -> 13 -> 78,0

06.08 -> 18 -> 74,5

05.08 -> 18 -> 78,7

04.08 -> 6 -> 81,5

03.08 -> 1 -> 76,0

02.08 -> 10 -> 77,7

01.08 -> 5 -> 77,6

Łącznie: za 1 tydzień 08.2020 -> 71 osób -> 77,5 lat

Za 2018 mamy (długość życia/procentowy udział w populacji):

Kobiety: 81,7 lat / 51,7%

Mężczyźni: 73,8 lat / 48,3%

Kobiety i mężczyźni razem: 77,9 lat

Na razie mamy: 77,5 (COVID) i 77,9 (całość) odpowiedz

Zięciu - 49 minut temu, *.chello.pl @Covid: Misiu, średnio z koniem macie po 3 nogi, a na covid umierają również młodzi. Fakt, że niewielu, ale ja tam nie chciałbym być tym wyjątkiem. Nie życzę tego również nikomu. odpowiedz

stafan - 1 godzinę temu, *.okay.pl Covid w Legii?? A co to za piłkarz? Bo nie ma go na transfermarkt... odpowiedz

Ka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @stafan: jest, tylko fonetyczna pisownia, ma być 2-gim bramkarzem



https://www.transfermarkt.com/manuel-kowid/profil/spieler/255216 odpowiedz

ja pier..le - 1 godzinę temu, *.chello.pl kur.. mac odpowiedz

I po graniu - 1 godzinę temu, *.net.pl I po graniu..... odpowiedz

Qqlesko - 1 godzinę temu, *.chello.pl A jakie to ma znaczenie? Przeciez 80% osob przechodzi to bez zadnych objawow. Powinnismy wszyscy wyluzowac i naciskac na rzad by zniosl krzywdzace obostrzenia odpowiedz

CowID - 1 godzinę temu, *.co.uk @Qqlesko: 99% odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Qqlesko:

Pełna zgoda..ile jeszcze będą siać ferment?mam świadomość że strach to potężna emocja i można nią wiele osiągnąć ale dość qrwa.. odpowiedz

dom_rembsky - 1 godzinę temu, *.chello.pl @meter: mógłbyś rozwinąć tą myśl? w sensie co rządy na tym zyskują bo ja widzę bardziej straty związane z koroną. odpowiedz

NAS - 49 minut temu, *.centertel.pl @dom_rembsky: to nie rządy zyskują tylko najbogatsze jednostki, które w dupie mają rządy... a swoją drogą popatrz jak łatwo Tobą manipulować, chodzisz w maseczce? Za niedługo gacie bedziesz nosił na lewą stronę jak Ci każą bo wirusa słabiej przyswajasz odpowiedz

tommm - 1 godzinę temu, *.datapacket.com tak coś czułem, że wszystko idzie za dobrze... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl O kur..! odpowiedz

GOCLAW - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kuźwa.... Czy to jaja ???!!!!!! odpowiedz

