Legia druga w II memoriale K. Gutkowskiego

Niedziela, 9 sierpnia 2020 r. 09:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii zajęli drugie miejsce w II memoriale Karola Gutkowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, że przed rokiem nasz zespół triumfował w tym turnieju. W piątek legioniści byli zdecydowanie lepsi od gospodarzy zawodów, HydroTrucka Radom. W sobotę nieznacznie przegrali z Astorią. W meczu o trzecie miejsce, Start Lublin pokonał radomian.



Pierwszego dnia legioniści pewnie pokonali HydroTrucka Radom, prowadząc już w drugiej połowie różnicą blisko 20 punktów. Dopiero wprowadzenie na ostatnie minuty graczy rezerwowych sprawiło, że końcowy wynik nie wygląda tak okazale, ale zwycięstwo Legii ani przez moment nie było zagrożone. Duża w tym zasługa fantastycznej postawy Justinna Bibbinsa, który trafił 6/6 z gry (w tym 5/5 za 3) i rozdał osiem asyst. Legioniści bardzo dobrze w drugiej połowie trafiali zza łuku, co zapoczątkował Darek Wyka, trafiając trzy trójki. Coraz lepiej z kolegami z drużyny zgrywa się Jamel Morris. Pod koniec meczu z lekkim urazem parkiet opuścił Kuba Sadowski. Nasz zespół kolejny raz zagrał bez kontuzjowanego Earla Watsona, którego czeka jeszcze około pięciu tygodni przerwy.



W sobotę spotkanie było bardziej wyrównane, a prowadzenie zmieniało się 9 razy. Dłużej na prowadzeniu byli legioniści (21:14 min.), ale trener Kamiński w drugiej połowie dał więcej minut graczom rezerwowym, podczas gdy Astoria za wszelką cenę chciała wygrać spotkanie, grając najsilniejszą piątką. Wynik meczu mógłby być inny, gdyby sędziowie w końcówce zaliczyli 3 punkty po trafieniu Bibbinsa, ci jednak odgwizdali przewinienie (ruchoma zasłona) Darka Wyki. W zespole Astorii niezwykle skuteczny był Sanders (5/6 za 3). W naszej drużynie trochę słabiej z dystansu trafiali Karolak (1/7) oraz Kamiński (1/5). Widać jednak, że forma legionistów jest wysoka i zespół ma szanse powalczyć w najbliższym sezonie o zdecydowanie wyższe cele niż przed rokiem.



Za tydzień Legia zagra w turnieju w Lublinie (memoriał Z. Niedzieli), a na tydzień przed startem ligi, zmierzy się na Bemowie ze Stalą Ostrów. Z drużynami, z którymi grać będziemy na początku sezonu 2020/21, mierzyliśmy się właśnie w Radomiu - przypomnijmy, że sezon rozpoczniemy na Bemowie spotkaniem z HydroTruckiem Radom (niedziela, 30 sierpnia) i Astorią Bydgoszcz (5 września).



07.08, Radom: HydroTruck Radom 80-87 (19-19, 22-24, 16-31, 23-13) Legia Warszawa

HydroTruck: Nick Neal 23 (1), Brett Prahl 15, Dayon Griffin 10 (1), Danilo Ostojić 9, Daniel Wall 6 (2), Marcin Piechowicz 5 (1), Aleksander Lewandowski 5 (1), Jakub Zalewski 3 (1), Mikołaj Kurpisz 2, Patryk Stankowski 2, Filip Zegzuła 0.

trener: Robert Witka, as. Łukasz Jakóbczak



Legia: Justin Bibbins 20 (5), Dariusz Wyka 16 (3), Jakub Karolak 13 (2), Grzegorz Kulka 9, Grzegorz Kamiński 9 (1), Jamel Morris 7 (2), Adam Linowski 4, Mariusz Konopatzki 4, Przemysław Kuźkow 3 (1), Jakub Sadowski 2, Benjamin Didier-Urbaniak 0.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



Widzów: 200

Sędziowie: Sebastian Kołowski, Michał Proc, Michał Sosin



08.08, Radom: Legia Warszawa 90-96 (20-25, 23-13, 25-30, 22-28) Astoria Bydgoszcz

Legia: Jamel Morris 23 (3), Justin Bibbins 16 (3), Adam Linowski 10, Przemysław Kuźkow 9 (3), Grzegorz Kamiński 9 (1), Jakub Karolak 6 (1), Grzegorz Kulka 6 (2), Dariusz Wyka 6 (2), Mariusz Konopatzki 5 (1), Jakub Sadowski 0, Benjamin Didier-Urbaniak -.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



Enea Astoria: Corey Sanders 31 (5), Michał Chyliński (k) 19 (2), Tomislav Gabrić 12 (2), Marcus Loncar 9, Michał Krasuski 9 (3), Jakub Nizioł 7, Marcin Nowakowski 5, Michał Aleksandrowicz 3, Paweł Kopycki 0, Łukasz Frąckiewicz 0, Adrian Sobkowiak -.

trener: Artur Gronek, as. Grzegorz Skiba



Widzów: 75

Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Mchał Proc, Arnauld Kom Njilo



Pozostałe wyniki:

Astoria Bydgoszcz 93-65 Start Lublin



O 3. miejsce: HydroTruck Radom 68-75 Start Lublin









fot. Bodziach