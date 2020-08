Covid nie dla Legii

Komentarze (29)

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A co ze zwrotem kasy za te bilety ? odpowiedz

Lisek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Stanowskiemu tak zawsze świecą oczka że albo po whisky albo po nosku jest,ten portal to żenada odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Hehe, dobre. Tylko, że Boniek już się zesrał. odpowiedz

WETERAN - 7 godzin temu, *.chello.pl Od razu należy zweryfikować rzetelność i prawdomówność Stanowskiego i jego ekipy. No i nie używać tego portalu.

odpowiedz

zduneq - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @WETERAN: rzetelność jest taka że jakieś 80-90% niusów z weszło się sprawdza.

Zawsze możesz poczytać sport.pl

Tam masz solidne źródło. odpowiedz

Xdds - 7 godzin temu, *.chello.pl Dlaczego klub nie pozwie stanowskiego za ciągle pomówienia? To już od paru lat takie akcje odwala!!!!! odpowiedz

Obcy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Co to za testy? Dają wynik pozytywny by po krótkim czasie dać wynik negatywny. Cyrk. To z tych ponad 800 dziś przypadków po kolejnym badaniu zakażonych pozostało by sporo mniej. odpowiedz

Kaktus - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Obcy:

To są szybkie testy na przeciwciała. Wynik jest po 30 minutach, ale z wiarygodnością jest nienajlepiej.

Rząd używa testów genetycznych, które wyniki dają po 2 dniach.



Testy szybkie używa się przesiewowo, a testy genetyczne jako wyniki ostateczne odpowiedz

dezet - 6 godzin temu, *.chello.pl @Kaktus: miałem testy najdokładniejsze robione w szpitalu zakaźnym na Wolskiej i wyniki były po 18 godzinach więc nie wiem o czym mówisz, mogą być nawet po chyba 10 godzinach albo i szybciej zależy jak się wstrzelisz z obsługą w laboratorium odpowiedz

lucho_83 - 8 godzin temu, *.chello.pl I tak ma być!!! odpowiedz

widzialwie - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Stanowski jak zwykle zasiadl panike. Debil i lowca fake newsow odpowiedz

Legia Boks - 8 godzin temu, *.centertel.pl A może klub powinien pozwać redakcję Weszło? Ile można znosic chamskie kłamstwa odsuniętego od klubu Red. Stanowskiego? odpowiedz

Kle - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Legia Boks: jakby Miodek wziął się w garść to już by go dawno zniszczył... miał przecież pozywać Stanowskiego za artykuły o ledwie trzymaniu się Legii finansowo na powierzchni jakieś dwa lata temu i jakoś cisza odpowiedz

zduneq - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Kle:



Nie jestem fanem Staną jeśli chodzi o politykę wobec Legii ale wynik finansowy na grubym minusie raczej nie oznacza dobrej sytuacji finansowej klubu, czy jednak może na Ł3 obowiązuje inna ekonomia? odpowiedz

Bubba - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Kle: czasami szkoda nawet goooowna żeby kogoś obrzucić. Po co Miodkowi walka z jakimś dziennikarzyną? Szkoda czasu i energii na takiego kmiota odpowiedz

Ciekawy - 8 godzin temu, *.plus.pl Weszło gówno przędzie to wymyśla co może! Niby redaktor przeżyć nie może, że już nic nie wie i nikt mu wiadomości z Legii nie wynosi :) na pohybel frajerom! !!! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Niebać Kowid. odpowiedz

Lukas - 8 godzin temu, *.com.pl Nie siejcie paniki. Niech rząd lepiej powie ile jest przypadków grypy czy anginy. Bosak 2025! odpowiedz

Mick - 8 godzin temu, *.centertel.pl Dobre informacje wszyscy na mecz odpowiedz

Szymon - 7 godzin temu, *.chello.pl @Mick: a rady pajac z PZPN już trąbi że meczu nie będzie odpowiedz

Zimny - 8 godzin temu, *.mm.pl Mega tytuł :) Taki z dystansem. odpowiedz

Mr T - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Zimny: skopiowali moj komentarz. Dziekuje dziekuje, autografy pozniej ;) odpowiedz

Zimny - 5 godzin temu, *.mm.pl @Mr T: Ziomu, nie gorączkuj się, pewnie nie my jedni wpadliśmy na to, jak pisałem to pod newsem nie było jeszcze widocznych komentarzy :) Pozdro i hej Legia gol! odpowiedz

Mr T - 4 godziny temu, *.mm.pl @Zimny: Pozdro! odpowiedz

Sputnik 44 - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Rzadko bywa, że tutył "... nie dla Legii" ma tak dobry wydźwięk ;) odpowiedz

Żyrardowianin - 8 godzin temu, *.centertel.pl Tytuł kapitalny ???? odpowiedz

Mb82 - 8 godzin temu, *.toneticgroup.pl Oby tak było i jutro po pierwsze trofeum w nowym sezonie odpowiedz

yyy - 8 godzin temu, *.plus.pl Propsy za tytuł newsa! :D szanuję odpowiedz

Bombel - 8 godzin temu, *.chello.pl Stanowskiego to powinni teraz pozwać za pomówienie. Można było się domyślić że jak informacje podaje weszło to jest to pic na wodę odpowiedz

