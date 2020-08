Mecz o Superpuchar odwołany

Komentarze (100)

Qqlesko - 4 minuty temu, *.chello.pl Przeciez drugi wynik mial negatywny. Teraz beda w ten sposob uwalac dowolny temat? Polska potrzebuje calkowitej wymiany kadr zarzadzajacych!!! Patrzcie na Czechy Austrie Szwecje Norwegie albo Bialorus. Wiele krajow wypisalo sie z tego korona cyrku odpowiedz

Miłosz - 19 minut temu, *.vectranet.pl Wstyd!!! Koronościema jest największym przekrętem XXI wieku i tylko totalni głupcy z jej powodu wszystko zamykają. odpowiedz

Aaron - 16 minut temu, *.chello.pl @Miłosz: Jak nie było internetu , tylko rodzina wiedziała żeś debil odpowiedz

Qqleskooo - 1 minutę temu, *.chello.pl @Aaron : Ty jestes debil co łyka oficjalna propagandę, 809 przypadków a do szpitala nie trafił nikt. Taka to „epidemia”. Chodzi o kryzys finansowy nic wiecej odpowiedz

Andrzej - 25 minut temu, *.plus.pl U piłkarza Realu stwierdzono koronavirusa Mariano Diaz a Real wczoraj grał normalnie mecz odpowiedz

Bombel - 49 minut temu, *.chello.pl Niech kibice złożą pozew zbiorowy na stanowskiego. Niech w końcu beknie za swoje odpowiedz

Lenin - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przecież wirus się skończył, powiedział Tadeuszek

odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Legia powinna pozwać Stanowskiego,na jakiej podstawie publikuje informację, ma kogoś wewnątrz klubu co mu strzela z ucha .Vuco zrobił porządek w szatni Pan Dariusz powinien wewnątrz kLubu odpowiedz

Qwerty - 53 minuty temu, *.chello.pl @dejne3: Też tak uważam, dostał by odszkodowanie kilka milionów złotych i nauczył by się trzymać gębę na kłódkę. Może jeszcze by ta jego pseudoredakcja zbankrutowała. odpowiedz

Krzeszczu - 45 minut temu, *.bredband2.com @Qwerty: skoror piszesz ze dostalby odszkodowanie kilka milionow to jak mialby zbankrutowac? Ej, polska jezyk trudna jezyk? odpowiedz

Qwerty - 19 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu: chodziło o to że musiał by odszkodowanie zapłacić. Proszę nie stosować chamskich zaczepek. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pomijając okoliczności to dobrze, że teraz mecz się nie odbędzie. Więcej świeżości na europuchary. odpowiedz

Zbigniew B - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Rudy rudy rudy rydz jaka marna sztuka..... odpowiedz

brozio - 1 godzinę temu, *.67.159 walkower dla Cracovii ma byc odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl ruda małpa jest madrzejsza niz specjaliści od wirusów

odpowiedz

Janek Wyżyny - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jedyne testy na dziś, które potwierdzają lub nie posiadanie wirusa to testy RT-PCR. By badanie było miarodajne należy je wykonać 7-9 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną lub potencjalnie zakażoną. PZPN nie ma nic do tego m. Stosują się do wytycznych i zasad przeprowadzania testów i kwarantanny na COVID-19. Na miejscu klubu natychmiast skoszarowałbym zawodników w Książenicach i odciął od dziennikarzy, znajomków i kibiców. Za 7 dni przeprowadziłbym wszystkim testy wymazowe RT-PCR. Inaczej takie akcje będą co chwila... No i zawodnicy musza zrozumieć, że taki dryl musi być non stop bo inaczej nie będzie żadnej oficjalnej gry. A klub albo to wdraża albo płaci kontrakty a zespół nie gra żadnych meczów.... odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Po pierwsze bez polityki na tym forum proszę...

Po drugie nie rozumiem tej decyzji... klub potwierdził, że wszyscy zdrowi. Skoro chcą chronić kluby grające w Europie, czy to oznacza odwołanie meczów w Ekstraklapie z udziałem klubów grających w EP? To śmierdzi troszkę... założę się że jak wszyscy inni odpadną w Europie to nie będzie problemu grać Legii z tymi pseudoklubami w Polsce mimo gry w Europie... mam wrażenie, że dopóki Rudy w PZPN to zawsze będzie nam pod górę... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.31.150 Panowie, nie ma tego złego. To działa w dwie strony. Jak to mówią kto sieje wiatr itd itd. odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.9.239 bardzo dobra wiadomosc nie mozna ryzkowac, ile ludzi w Polsce umiera dziennie. Konieczne sa dalsze zamkniecia przynajmniej do roku czasu. odpowiedz

won do piekła ku#@o wściekła - 3 godziny temu, *.31.150 @Kamil: daj przykład, możesz się zamknąć nawet na dokonać życia. odpowiedz

JWR - 3 godziny temu, *.orange.pl @won do piekła ku#@o wściekła: Wydaje mi się że to była ironia. odpowiedz

Yannek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Kamil: w Polsce dziennie umiera ok. 1100 osób. Czy jest wirus czy nie. Pozdrawiam, mam nadzieję, że pomogłem. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Yannek: Umierało i umiera. Ale teraz wszystko można podciągnąć pod owego wirusa. Jak co komu akurat przypasi. odpowiedz

Jacy - 2 godziny temu, *.233.159 @Kamil: co wy chciecie od chłopaka, 1000 zakażeń dziennie i 100 ofiar to mało ? W Warszawie najgorzej. Możecie się spodziewać zamkięcie satdionów na sezon 2020/2021. Ludzie mają za nic pandemię. odpowiedz

r - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Jacy: nie siej fermentu nie prawdziwymi danymi. nie 100 osób a 10-20 przy średniej wieku 75 lat - u ludzi obciążonych wieloma ciężkimi chorobami odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Jacy: Ludzie mają za nic? Naprawdę tak sądzisz? Winni są ludzie? Od marca ludzie usłyszeli tyle sprzecznych komunikatów z samej góry, tyle przypadków olewania przez górę restrykcji które same nałożyła, że zaczęli po prostu te komunikaty olewać. Maseczki nie chroniły potem stały się obowiązkowe. Ludzie dostawali mandaty za jazdę na rowerze, co nie przeszkadzało niektórym łazić po cmentarzach w asyście. Potem były cyrki z wyborami, wiece na których nie było już żadnych obostrzeń, potem bony turystyczne i masowe wyjazdy nad morze. A teraz wszyscy zdziwieni bo zarażonych przybywa??? Nasyła się policje do sklepów a prezydent mówi że nie lubi maseczki... A ty mówisz, że ludzie są winni tej sytuacji???



Ja się dziwie, że jeszcze nikt nie pobił patrolu za próbę wciśnięcia mandatu. Albo powtórki z Belgradu. odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.9.239 @r: Ferment ? jaki ferment ?! dane sa zanizone i to bardzoooo. Ludzie umieraja 20-30 latkowie. Ciezko bedzie bezpiecznie wrocic na stadiony w nadchodzacym sezonie, choc bardzo bym chcial. odpowiedz

Koronaświr - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kamil: hahahahahaahahaaha odpowiedz

PO(L)DI - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak to jest że już padł rekord zakażeń, a jest dopier godzina 16.15. Czyli dzisiaj już się nik nie zarazi. Moze trzeba podać w jakie dni i godziny występuje zakażanie się ludzi. odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @PO(L)DI: Przed wyborami zaczeli podawać komunikaty dwa razy dziennie i nie wszystkie wojewówdztwa naraz odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Państwo z dykty...hahahahahahaha odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak tak dalej pójdzie to Ludzie wyjdą na ulice fuck covid19 odpowiedz

Sedm - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Meczu z Bełchatowem w piatek nie będzie sporo aż 7 dni trzeba czekać na drugi test według PO -wca rRudego niech spada z prezesa PZPN odpowiedz

Maciek - 4 godziny temu, *.plus.pl To jest skandal ... zamknąć wszystkich i wszystko ...zrobił z ludzi niewolników. odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Boniek natychiast powinien byc wypier...lony ze stanowiska prezesa pzpn - nie ma w tej chwili bardzie niepowaznej i niekompetentnej osoby w Polskiej pilce. NA podstawie plotek niepociumakow odwoluje mecze. odpowiedz

Alex Bielany - 4 godziny temu, *.centertel.pl Od Legii nie chce, ale od PZPN chce zwrotu za bilet odpowiedz

qwerty - 5 godzin temu, *.chello.pl Konfident stanowski zawiązał koalicje z rudym i filipiakiem. probierz od tygodnia płakał ze ledwo po paru treningach muszą grac . Inaczej mówiąc pretensje można mieć do filipiaka i stanowskiego. odpowiedz

Andrzej Duda - 5 godzin temu, *.chello.pl "coronavirus is under control'' odpowiedz

AAA - 5 godzin temu, *.plus.pl Do dobry transfer:wcześniej donosił Fatalczyk,teraz znalazł naśladowcę

odpowiedz

Kibic z daleka - 5 godzin temu, *.plus.pl A ja pod kasą się dowiedziałem, że mecz odwołany, kilkaset km jechałem i nocleg opłaciłem! odpowiedz

1916 - 4 godziny temu, *.237.39 @Kibic z daleka:

A to Ty co wczoraj pytales czy uda Ci sie kupic bilet,a ktos radzil ze w Warce na Wilczej mozesz ewentualnie mecz obejrzec....a tu ani biletu ani transmisji w tv...przykra sprawa, slaby mecz wybrales w slabym okresie (pandemia), jak masz juz nocleg to zostan i pozwiedzaj Warszawe.

odpowiedz

Dobry transfer - 5 godzin temu, *.chello.pl Rozgrywki Weszło i Bońka. Cisną na Bońka to ten wykorzystał newsta od razu żeby teraz cisnąć Stanowskiemu za te info. Pytanie kto z klubu poinformował dziennikarzy ze taka sytuacja jest i na jakiej podstawie? Strasznie nieprofesjonalnie wyglądają takie donosy z którymi klub później się zmaga i na ogol przegrywa medialne batalie. Klub sam powinien wcześniej przygotować jakaś info dla mediów i PZPN ale jak robią przez weszło to nie ma co się dziwić ze zaszkodziło zawsze tak będzie.

odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Nie odbedzie sie czy zostanie przelozony? Juz kiedys nam zabrali jeden superpuchar ktory mial byc rozegrany z Wisla i sie mendy pzpnowskie baly o burdy na narodowym. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Jak to odwołany??? Przecież jaśnie nam panujący premier pandemię oficjalnie odwołał na początku lipca. odpowiedz

Zborek - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wolfik: kasztanie boniek odwołał na newsa z weszlo a premier pozwolił grac wiec banią w ścianę, może coś zrozumiesz odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.2.57 @Wolfik: Naprawdę tak to zrozumiałeś?

Niezły kasztan! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Zborek: Matołku, jeśli lubisz jak politycy robią cię w ciula, to twoja sprawa. I nie miałem na myśli dzisiejszej sytuacji, tylko to co dzieje się z tzw. pandemia od marca. odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl A to maciora już dziś będzie grana faken... Zawsze można znaleźć pozytywy. odpowiedz

Jurek - 5 godzin temu, *.tropolys.de No i bardzo dobrze.

Po co komu jakiś głupi sparing przed startem eliminacji do pucharów europejskich?

Żeby złapać kontuzję?

odpowiedz

Kedar1985 - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Pewnie były naciski ze względu na codzienne rekordy zakażeń. Głupio było im odwołać od tak mecz to wyrzucili w zaprzyjaźnionym portalu wrzutę o założonym masazyscie. Podstawa do odwołania jest. Decyzja o odwołaniu zapadła już pewnie parę dni temu. Ktoś się bał, że pismaki zjadą Go, że w dobie dużej ilości zakażeń pozwala na granie meczu z kibicami.



To pokazuje, że sezon także będzie jak runda wiosenna. Na raty. Ciężkie czasy Nas czekają... odpowiedz

Zimny - 5 godzin temu, *.mm.pl Boniek, HOW RUDE of you. odpowiedz

Leman - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Pan stanowski powinien przeprosić kibiców Legii że plotka koronawirusa u masażysty mimo że ponownie zrobione testy na koronawirusa u piłkarzy Legii i sztabu legii były wyniki ujemne i mecz powinien się odbyć o superpuchar Polski Legia_Cracovia według mnie PZPN boi że będzie więcej zakażeń ja legionista leman nie zgadzam się z tym że przez plotkę odwołany został mecz o superpuchar Polski Legia_Cracovia hańba dla PZPN pozdrawiam Legionista leman odpowiedz

Kuba - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Leman : Przecież jest napisane, że regulaminowo trzeba zrobić dwa testy na covid w odstępie 7 dni. Czego nie rozumiesz?

Lepiej nie zagrać tego meczu o Superpuchar Polsatu, niż później nie móc zagrać eliminacji do Ligi Mistrzów i Ekstraklasy. odpowiedz

Abuk - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Kuba: no i zrobili regulaminowo dwa testy: 27.07 pozytywny i wczoraj negatywny. Umiesz liczyć dni? Czegoś nie rozumiesz? odpowiedz

ROSOMAK - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kuba: Pytanie jak puchar Polsatu proszę info bo myślałem że Superpuchar POLSKI odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @ROSOMAK : To taki mój sarkazm. Polsat transmituje mecze PP w swoich kodowanych programach, zarabia na tym pan Solorz. Gdyby mecze były w otwartej tv, napisałbym Superpuchar Polski. odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Abuk: Skąd wiesz, że były testy 27 lipca i wczoraj? Ja zrozumiałem z przekazów medialnych, że wczoraj Legia zrobiła test (-), więc musimy poczekać 7 dni aby wykonać następny. odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kuba: Albo, że PZPN zrobiło test dziś rano (+), a Legia w swoim zakresie po południu (-). Jeśli były testy 27. 07, z których jeden był (+), a dziś się okazało, że jednak (-), to rzeczywiście jest to dziwna decyzja Związku. odpowiedz

stefan - 6 godzin temu, *.okay.pl To mi wygląda na zaplanowaną akcję! Komuś musiało zależeć aby ten mecz się nie odbył... A dopiero co Probierz płakał, że przystępują do meczu ledwie po kilku treningach i z kontuzjowanymi piłkarzami! odpowiedz

Peter - 6 godzin temu, *.vectranet.pl W chorych czasach przyszło nam żyć... Czekam tylko aż wmówią nam atak obcych z innej planety. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Peter: juz ten stary nazista pracujacy dla NASA, werner von braun, tak to wlasnie przepowiedzial juz w latach 50ych chyba. odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl @Peter: Przeciez ja juz o tym czytalem ze beda 3 wielkie klamstwa.

1.falszywy terroryzm - ktora poskutkowala odebranie czesci swobod

2.falszywy wirus/pandemia i takze odebranie sporej resztki wolnosci

3.najazd ufo - totalitaryzm - powstanie jednej dyktatury swiatowej



juz dobra dekade temu widzialem film o tym gdzie jakis wtajemniczony dezerter o tym mowil - wszystko sie potwierdza.



ta falszywa pandemia to zamach na nasza wolnosc odpowiedz

Mateusz - 5 godzin temu, *.amazonaws.com @atmosferic:

Jezu, ale Ty musiałeś wczoraj pochlać :) odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.tele2.se @atmosferic: to byly jakies 6 dekad albo i 7. I mowil to ten nazi od rakiet w nasa werner von braun. Mial wtyki i przepowiedzial. odpowiedz

K - 4 godziny temu, *.centertel.pl @atmosferic:

O chłopie... albo zmień dilera albo bierz połowę! odpowiedz

Foliarz - 4 godziny temu, *.172.26 @atmosferic: xD odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.telefonica.de @Mateusz: lepiej pić codziennie niż być durniem telewizyjnym jak ty odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.telefonica.de @K: A ty wyłącz telewizję CYMBALE . I WŁĄCZ MYŚLENIE. TYLKO SAMODZIELNIE , BEZ POMOCY PROPAGANDY TELEWIZYJNEJ odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibolek: Jedno drugiego nie wyklucza wyklucza, można w tv i w myślenie, i nie drzyj japy synku, Wersalikami to się pruj do ziomków, o ile masz takowych. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Po prostu: the bile. odpowiedz

PO(L)DI - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Ogólnopolska epidemia sraczki. 38mln. ludzi , 1 osoba zaraża ewentualnie 1. liczba zakażonych mniej niż jeden 1%. Czyli powinniśmy zamknąć całe państwo, zgasić światło i przespać ten czas. Paranoja. ps. Śmierć jednostki zawsze jest tragedią dla bliskich, ale niestety jest taki los ludzki. Nie dajmy się zwariować, ludzkość nie istnieje od wczoraj. odpowiedz

Quad74 - 6 godzin temu, *.chello.pl Nie ma co popadać z jednej skrajności w drugą, tzn. od paniki do negowania wirusa, zwłaszcza że jego pochodzenie wciąż jest niejasne. Niemniej po przebadaniu piłkarzy mecz spokojnie mógłby się odbyć. Ludzie tłumami łażą po sklepach i jakoś nie umierają... Na stadion też mogliby przyjść. odpowiedz

xman - 6 godzin temu, *.play-internet.pl I co ja jutro będę robił? Rudy zjebal mi plan na zajebistą niedzielę. A mieliśmy iść na dobry obiad, potem posiedzieć gdzieś na skwerku i kierować się na Ł3 by po raz 5ty świętować superpuchar. Stanowski ty superpało! odpowiedz

Kalbar - 6 godzin temu, *.chello.pl Mecz odwołany na podstawie plotki z portalu internetowego. Gdzie ci ludzie mają rozum? odpowiedz

Cyniek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Czyli ligi też nie będzie bo w Płocku zakazony w Lechii tak samo









odpowiedz

lucho_83 - 6 godzin temu, *.chello.pl Eeeecchhhh.... odpowiedz

Kedar1985 - 6 godzin temu, *.a2mobile.pl Alw piękna ustawka. Nie wiedzieli jak odwołać mecz bo pewnoe były naciski przy tak licznych zakazeniach w Polsce to zrobili szopkę. Piękny teatrzyk :) odpowiedz

Tomek - 6 godzin temu, *.chello.pl @Kedar1985: Ogarnij się. Wytrzeźwiej , idź na spacer. odpowiedz

Tommybielany - 5 godzin temu, *.chello.pl @Tomek: to może ty się ogarnij jak nie widzisz co się wyprawia dookoła. odpowiedz

Olo - 6 godzin temu, *.bluedot.pl Jeden wielki przekręt cały wirus którego nigdy nie było! Wszystko grubymi nićmi szyte!!! Ale my szare pionki uzależnione od mediów musimy wierzyć co nam powiedzą! Ale to wyjdzie nie długo wszytko! Pozdro dla ogarniętych! odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Olo :

Tee ogarnięty zapraszam do szpitala we Włoszech..... odpowiedz

Grr - 6 godzin temu, *.net.pl @Olo : to mój wujcio w takim razie ma wirusa którego nie ma, ciekawe ???????? odpowiedz

Tom - 5 godzin temu, *.orange.pl @Alan: Wypierpapier do tych Włoch odpowiedz

Juri - 7 godzin temu, *.centertel.pl Hahaha odpowiedz

M@c - 7 godzin temu, *.chello.pl Haha Boniek... Cała Zielonka... odpowiedz

Michalzielony - 7 godzin temu, *.centertel.pl Co z tym światem się dzieje.... :( żeby odwoływać mecze z powodu w 99% nieszkodliwego wirusa.

Pandemia strachu!

A będzie jeszcze gorzej bo to dopiero początek NWO. odpowiedz

Alex Morgan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Michalzielony: New World Order? odpowiedz

Kibic - 7 godzin temu, *.orange.pl Rudy już sobie coś wymyślił kombinator specjalna zagrywka odpowiedz

Dimas - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Panie Stanowski teraz niech Pan raczy przeprosić za pomówienia jak ma Pan jaja ale raczej ich Pan nie ma... odpowiedz

Rtyii - 7 godzin temu, *.chello.pl @Dimas: przeprosić i zwrócić za bilety. Powinien poleciec pozew od Legii. odpowiedz

Misiowaty - 7 godzin temu, *.orange.pl Równie dobrze, mogą teraz odwołać wszystkie mecze Legii w tym sezonie, skoro jeden ze sztabu zakażony i tak się wszystkiego boją odpowiedz

Obcy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Kto wynosi temu Stanowskiemu informacje. Typ osiągnął efekt. Góra PZPN się zesrała. odpowiedz

Obcy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Prezes Boniek się zagotował. Skoro wszyscy zdrowi co potwierdzają te niby testy to o co chodzi? Niedługo odwoła Puchar Polski i ligę.Nie będzie już nic. Pozamykajmy się w domach i czekajmy na lepsze czasy. odpowiedz

Jaca - 7 godzin temu, *.69.83 @Obcy: Wszyscy? Badałes się na covid 19? Albo czy pan czasio co usiądzie koło Ciebie na stadionie pół metra od Ciebie też się badał i jest zdrowy? odpowiedz

do Jaca - 7 godzin temu, *.250.46 @Jaca: ch.j kogo normalnego to obchodzi ktoś chce iść na mecz niech idzie świadomy zagrożenia. odpowiedz

Gclw - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @Jaca: idąc Twoim tokiem myślenia wszyscy powinni siedzieć w domu, pozamykać wszystko. I nie będzie niczego... odpowiedz

Obcy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jaca: Ty zostań w domu i czekaj,aż zachorujesz. A innym daj żyć. odpowiedz

