Legia zainteresowana 16-latkiem

Jak podaje Super Express w kręgu zainteresowań mistrza Polski znalazł się 16-letni środkowy pomocnik Iwo Kaczmarski . Piłkarz Korony Kielce jest uznawany za ogromny talent. Kaczmarski pod koniec sezonu 2019/20 zdołał rozegrać cztery mecze w Ekstraklasie oraz zdobył jedną bramkę. W ostatnim spotkaniu z ŁKS-em zawodnik "Scyzoryków" pokonał bramkarza łodzian z kilku metrów. Oprócz tego, że kielczanie ograli rywala 2-0, to Kaczmarski zapisał się w historii. Młody piłkarz Korony jest najmłodszym strzelcem gola w Ekstraklasie w XXI wieku, gdyż w momencie umieszczenia futbolówki w siatce miał 16 lat i 93 dni. W całej historii polskiej ligi Kaczmarskiego wyprzedza jedynie Włodzimierz Lubański . Na co dzień Kaczmarski występuje w Centralnej Lidze Juniorów oraz gra w reprezentacji Polski do lat 17.

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Ilu już takich "ogromnych talentów" było? Niestety, przejście z wieku juniorskiego do seniorskiego w wielu przypadkach kończy się tym, że chłopak znika. Oby nie okazał się jednym z nich. I oby w Legii (o ile tutaj trafi) umieli ten talent wykorzystać. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gdzie Władeczek bo tu zmrożona maciora czeka. odpowiedz

Lebaid - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Super info!!!

Będzie z tego za jakiś czas kilka baniek ojro! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Lebaid: Będzie, albo i nie będzie. Za mega talenty uchodzili też Kuba Arak i Oleg Jagiełło i Patryk Mikita. Tymczasem, średnio to wyszło... odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mamy już jednego z Kielc :/ odpowiedz

Borysiuk - 4 godziny temu, *.elartnet.pl Rekord Włodka Lubańskiego nie do pobicia. Może ktoś by się znalazł, ale mało jest odważnych trenerów, którzy dają szanse młodym. odpowiedz

K - 4 godziny temu, *.centertel.pl Może coś z tego będzie???

Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana... odpowiedz

Szmu(L)ki - 4 godziny temu, *.chello.pl Co sezon 4-6 takich chłopaków Legia powinna wyciągać do siebie. Kosztują grosze (zwłaszcza korona po spadku nie za bardzo może dyktować warunki), a za 2 sezony można opchnąć za grube miliony. Nawet jak 1 na 5 się rozwinie to i tak będzie to duży plus w kasie ;-) odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szmu(L)ki: otóż to, tak powinno być. odpowiedz

Pacan - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Olaf: otóż to! odpowiedz

zduneq - 5 godzin temu, *.play-internet.pl No płaczki transferowe, gdzie jesteście?Legia podobno ściąga tylko zagranicznych emerytów a Ślisz to tylko wyjątek. odpowiedz

Rytm - 5 godzin temu, *.centertel.pl Brać. Może coś z niego będzie, a jak nie to trudno. odpowiedz

