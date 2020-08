Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie el. LM

UEFA dokonała podziału zespołów na grupy przed niedzielnym losowaniem par 1. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Legia Warszawa znalazła się w grupie 1 i będzie rozstawiona. Jej rywalem będzie jeden z następujących zespołów: Djurgårdens IF (Szwecja), KR Reykjavík (Islandia) lub zwycięzca turnieju rundy wstępnej - Drita Gnjilane (Kosowo) / Linfield FC (Irlandia Północna). Losowanie odbędzie się w niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 12. Grupa 1 Drużyny rozstawione: Celtic FC (Szkocja) Legia Warszawa Ferencvárosi TC (Węgry) Drużyny nierozstawione: Djurgårdens IF (Szwecja) KR Reykjavík (Islandia) zwycięzca rundy wstępnej: Drita Gnjilane (Kosowo) / Linfield FC (Irlandia Północna) {sonda:227)

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jak się myśli o fazie grupowej obojętnie czego, to pierwszą rundę trzeba przejść i nie srać po gaciach na kogo się trafi w losowaniu. Przyjąć je jakie będzie i grać o awans. odpowiedz

Anka - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Szwedzi i to na ich terenie! Będzie fajny wyjazd :) odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Anka: Szwecja jest zamknięta dla ruchu turystycznego... odpowiedz

F - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wolałbym Szwedów. Nie wolno trząść portkami w I rundzie. Jaka to frajda objechać leszczy i trząść w II rundzie. Trzeba z miejsca grać z potencjalnie silniejszymi przeciwnikami od pozostałych, po wygranej sami zawodnicy zyskająwięcej pewności siebie. odpowiedz

Kamuflaż - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Dawać Szwedów, jak mistrz Polski odpadnie w 1-szej rundzie, to zaorać PZPN w cholerę. A miejsce muraw na stadionach powinny zająć ziemniaki, buraki itd. odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Kamuflaż: co ma piernik do wiatraka ??? Jeśli Legia przegra ze szwedzkim zespołem to po co orać PZPN??????

W końcu to nie PZPN a Legia przegra....

Stolarz zawinił a szewca powiesili... odpowiedz

Autor - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Oby to był zwycięzca rundy wstępnej i to przy Ł3. odpowiedz

mareczek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Jeżeli Legia ma być poważnym klubem to nie powinna mieć problemów z Djugardens.W lidze Szwedzkiej nie grają najlepsi zawodnicy,którzy wolą 2 ligę angielską niż grę u siebie.Szwedzkie kluby już od dawna się nie liczą w Europie.Jasne,że nie można ich lekceważyć ale nie porównywałbym ich do np do starego IFK.Takie kluby Legia musi pokonywać. odpowiedz

Wojtek86 - 6 godzin temu, *.chello.pl Na tym etapie nie ma już słabych drużyn ;) odpowiedz

Chyba tak - 6 godzin temu, *.inetia.pl Przyjechali nie wyjadą odpowiedz

Władeczek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Niech sie najpierw z koronawirusa wyleczą bo ich UEFA wykluczy z turnieju faken. odpowiedz

lucho_83 - 6 godzin temu, *.chello.pl Kosowo, albo Islandia. Z mistrzem Szwecji w 1 meczu będzie ciężko... odpowiedz

skośnik - 6 godzin temu, *.aster.pl Djurgårdens jak byśmy trafili to byłby ciężki temat. odpowiedz

