Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 8 sierpnia 2020 r. 23:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Legii po zaciętym pojedynku pokonali 2-1 Polonię Warszawa U19. Juniorzy młodsi pokonali z kolei 7-1 juniorów starszych SEMPa Ursynów. W meczu Legii U16 z Lechem Poznań górą wyraźnie byli goście. W rozegranym wcześniej meczu U15, legioniści wygrali z rówieśnikami z Poznania 3-1.



Legia U18 2-1 (1-0) MKS Polonia Warszawa 02/3

Gole:

1-0 Wiktor Kamiński (as. Michał Kochanowski)

1-1 (rzut karny)

2-1 Fryderyk Janaszek (dobitka strzału Igora Strzałka)



Legia: Jakub Kowynia (60' Sebastian Krejer) – Hubert Derlatka (46' Marcel Myszka), Szymon Bednarz [04]), Damian Urban, Jakub Czajkowski (60' Bartosz Ślendak) – Łukasz Rytelewski, Ignacy Dawid (46' Jerzy Munik), Michał Kochanowski – Kacper Skwierczyński (46' Igor Strzałek [04]), Ivan Vidošević (46' Kajetan Staniszewski) - Wiktor Kamiński [04] (60' Fryderyk Janaszek [04])

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U17 7-1 SEMP Ursynów 02/3

Gole:

1-0 10 min. Dawid Kiedrowicz (as. Maddox Sobociński)

2-0 23 min. Dawid Kiedrowicz (as. Sebastian Kieraś)

3-0 40 min. Wiktor Puciłowski (as. Kacper Knera)

3-1 44 min.

4-1 48 min. Bartosz Mikołajczyk (as. Maddox Sobociński)

5-1 49 min. Wiktor Puciłowski (b.a., po przechwycie)

6-1 62 min. Kacper Knera (z rzutu wolnego)

7-1 83 min. Przemysław Czado (as. Dawid Kiedrowicz)



Legia: Maciej Kikolski - Marcel Krajewski (46' Patryk Winiarski), Kacper Wnorowski, gr. testowany, Maddox Sobociński - Sebastian Kieraś (46' Filip Jurczak), Kacper Knera, Patryk Bek (46' Bartosz Mikołajczyk [05]) - Wiktor Puciłowski [05], Dawid Kiedrowicz (46' Bartosz Dziemidowicz), Jordan Majchrzak (80' Przemysław Czado [01])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Mecz miał dwa oblicza - w pierwszej połowie SEMP korzystał ze swoich warunków fizycznych, stawiał dość poważny opór i kilkakrotnie zapuścił się pod bramkę Legii, zmuszając dwukrotnie do interwencji Kikolskiego. Jakkolwiek dokładniejsi w swoich poczynaniach byli dobrze prezentujący się sportowo legioniści, gol na 3-1 "do szatni" mógł dać gościom nadzieję na drugą połowę. Stało się inaczej - dwa błyskawiczne gole po przerwie zupełnie odebrały ochotę do gry ursynowianom. Legia stworzyła sobie multum sytuacji - dość powiedzieć, że aż kolejne 4 gole (3 Dziemidowicza i 1 Majchrzaka) nie zostały uznane z uwag na spalonego. Warto jednocześnie odnotować powrót do gry powracającego po 15 miesiącach przerwy związanej z problemami zdrowotnymi (podejrzenie białaczki) Przemysława Czado. Skrzydłowy z rocznika 2001 przygotowuje się na razie z młodszymi kolegami i choć początki odbudowywania formy fizycznej i piłkarskiej były baaardzo trudne, stopniowe postępy młodego legionisty dają nadzieję (choć daleko jeszcze do pewności), że za jakiś czas będziemy go mogli oglądać na ligowych boiskach w meczach o stawkę.



Legia U16 (05/6) 0-5 Lech Poznań U16 (04/5)



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] (60' Bartłomiej Górnaś) - Szymon Gaj , Kacper Krasuski, Ignacy Morawski (41' Hubert Ogórek), Lucio Ceci (41' Kacper Stankiewicz) - Gracjan Gawroński, Benedykt Piotrowski, Oskar Lachowicz (41' Filip Rejczyk [06]), Kacper Rojkowicz (41' Filip Borowski), Szymon Grączewski, Maksymilian Stangret (41' Szymon Siodłowski)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



W obu zespołach dominowali gracze rocznika 2005, jednak przewaga fizyczna była po stronie gości (kilku starszych o rok), który wychodzili udanie spod pressingu i częściej znajdowali się w groźnych sytuacjach pod bramką Legii, dzięki wysokim umiejętnościom i dobrej organizacji gry. Mecz daje obraz zalet i niedomagań naszej drużyny jako całości i indywidualnie. Nad tymi drugimi przyjdzie jeszcze trochę popracować.



Legia U15 3-1 (1-1) Lech Poznań U15

Gole:

1-0 Karol Kosiorek b.a.

1-1

2-1 Tomasz Rojkowski (as. Mateusz Szczepaniak)

3-1 Tomasz Rojkowski (as. Igor Rosa)



Legia: Hubert Nowak - Franciszek Saganowski (72' Jakub Chodkowski), Fryderyk Misztal, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak (67' Adam Bąkiewicz) - Maciej Saletra, Roman Zhuk (50' Igor Rosa), Kacper Bogusiewicz (41' Oliwier Olewiński) - Karol Kosiorek (50' Mateusz Szczepaniak [07]), Jakub Kowalski )65' Jakub Żewłakow), Mateusz Sitek (41' Tomasz Rojkowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ciekawe widowisko stworzyły w LTC drużyny Legii i Lecha (2006 i młodsi). Lechici bardzo dobrze radzili sobie z organizacją gry i wyprowadzaniem piłki, jednak dość wysoko grający legioniści przechwytywali sporo piłek jeszcze na połowie przeciwnika. W konsekwencji, stworzyli sobie sporą ilość okazji, z których część udało się wykorzystać. Za tydzień legionistów czeka pierwsze starcie w ramach CLJ U15. Chociaż nad cierpliwym budowaniem akcji od tyłu nasi gracze muszą jeszcze pracować, wiele przebłysków indywidualnych (praktycznie wszystkich graczy, którzy dziś pojawili się na boisku - każdy wniósł coś ciekawego) i w grze zespołowej, pozwala patrzyć optymistycznie na dalszy rozwój indywidualny naszych zawodników.